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DHA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Dağlık Karabağ'da çok kritik gelişme! Rus askerleri konuşlandırılıyor...

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Dağlık Karabağ'da çok kritik gelişme! Rus askerleri konuşlandırılıyor...
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Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı. Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

Ermenistan zulmü ve işgali altındaki Azerbaycan, 30 yıllık işgalden artık topraklarını kurtardığını bütün dünyaya duyurdu. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı.Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

1960 RUS ASKERİ GÖREV YAPACAK

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Anlaşma gereği bölgede barış gücü olarak görev yapacak 1960 Rus askeri sabah saatlerinde Karabağ'a intikal etmeye başladı. Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

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