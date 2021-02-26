Cumhuriyetçilerin lideri McConnell'dan Trump'ın 2024 adaylığına destek

6 Ocak Kongre baskınının ardından ters düştüğü Trump'a sert eleştirilerde bulunan McConnell, Fox News canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Ülkede 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten McConnell, en az 4 ismin Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olmayı düşündüğünü aktardı.



Trump'ın yeniden aday olması durumunda destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine McConnell, "Trump, Cumhuriyetçi Partinin adayı olursa tabii ki de desteklerim." yanıtını verdi.



TRUMP İLE MCCONNELL ARASINDA SÖZ DÜELLOSU

Senatodaki Cumhuriyetçilerin bir numaralı ismi McConnell, 13 Şubat'ta Senato Genel Kurulunda Trump'ın aklandığı azil oylamasında "Şurası çok açık ki Başkan Trump hem pratik hem de ahlaki anlamda o günkü olayları provoke etmekten sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.



Oylamada Trump lehine oy kullanan McConnell daha sonra Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yazdığı görüş yazısında "Trump'ın olayları provoke ettiğini, ancak görevi sona ermiş bir başkanı Senatonun yargılayamayacağını" savunmuştu.



Eski ABD Başkanı Trump ise yazılı açıklama yaparak McConnell'a sert tepki göstermiş, Cumhuriyetçilerin artık yeni bir Senato lideri bulması gerektiğini ifade etmişti.



Trump, açıklamasında, McConnell için, "aksi, somurtkan ve huysuz" ifadelerini kullanmış ve "Eğer Cumhuriyetçiler onunla yola devam ederse bir daha seçim kazanamazlar." yorumunu yapmıştı.



Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy vermişti.



Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.



Trump, Senatodaki azil sürecinde aklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada siyasi hayatına devam edebileceği mesajını vermiş ve "Hareketimiz daha yeni başlıyor." açıklamasında bulunmuştu.