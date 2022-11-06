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Cumhuriyetçiler beni görevden almak ister

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Joe Biden#Donald Trump
Cumhuriyetçiler beni görevden almak ister
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

ABD’de salı günü yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin kontrolünü ele geçirmesi halinde kendisini görevden almak için azil sürecini başlatabileceğini öne sürdü.

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79 yaşındaki Biden, California’da yeniden seçilmek için yarışan Demokrat Temsilci Mike Levin için katıldığı kampanyada, azil süreci ihtimalini de gündeme getirdi. Biden San Diego’da yaptığı konuşmada, “Şimdiden bana, eğer Temsilciler Meclisi ve Senato’yu tekrar kazanırlarsa beni görevden alacaklarını söylüyorlar,” dedi ve “Beni neyle suçlayacaklarını bilmiyorum” diye de ekledi.
Salı günkü seçimlerde Kongre’nin Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin ve Senato’nun üçte birinin yeni sahipleri belirlenecek.

TRUMP, BIDEN’A KARŞI

Seçimler eski Başkan Donald Trump için de bir referandum anlamı taşıyor. Seçimlerde 200 kadar adaya destek veren Trump’ın sonuçlara göre 2024’te başkanlık için aday olabileceği belirtiliyor. Trump’ın destek verdiği adaylardan biri de Pennsylvania’dan Senato’ya aday olan Dr. Mehmet Öz. Halihazırda anketler Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’ni geri alacağını, ancak Senato’da yarışın daha çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

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#ABD#Joe Biden#Donald Trump

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