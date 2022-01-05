Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki geyik bir askeri öldürdü

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Ordudan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Çavuş Victor Isasi'nin geyiğin boynuzlarıyla açtığı yaralar sonucu öldüğü belirtildi.

Başkent Asuncion'un yakınlarındaki sarayda yaşayan geyiğin, yerli bir tür olmadığı ve cumhurbaşkanlığına hediye edildiği söylendi.

Bir Ordu Sözcüsü, geyiğin genelde diğer vahşi hayvanlarla birlikte ayrı bir yerde tutulduğunu ve insanlarla temas etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, askerin geyiğe yaklaşması ve sonra saldırıya uğraması görülüyor. Çavuş Isasi, daha sonra kaldırıldığı askeri hastanede hayatını kaybetti.

Albay Victor Urdapilleta "Güvenlik kamerasında, çavuşun bu hayvanların olduğu bölüme geçişini görüyorsunuz, daha sonra da geyiğin tepki gösterdiği bir hareket yapıyor" dedi.

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Çevre Bakanlığı Vahşi Yaşam Müdürü Frederick Bauer, saldırgan hayvanın Hindistan'dan hediye edilen bir benekli geyik olduğunu söyledi.

Geyik, Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez'in resmi konutundaki 10 hektarlık bahçede tutulan birçok hayvandan biri.

Urdapilleta, bahçelerden sorumlu yetkililerin geyiği bahçeye koymadan önce çevre bakanlığına danıştığını vurguladı.