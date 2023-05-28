Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyadan tebrik mesajları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor...

İşte o mesajlar:

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Biden, mesajında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges. — President Biden (@POTUS) May 28, 2023

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MACRON: BİRLİKTE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Twitter üzerinde yaptığı Türkçe ve Fransızca paylaşımda 'Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023

RUSYA VE AZERBAYCAN'DAN TEBRİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederek, sabırsızlıkla Azerbaycan'a beklediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik mesajı yayımladı. Reisi mesajında, “Seçimler Türk milletinin Erdoğan’a olan güvenin devam ettiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

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TRUMP: ERDOĞAN’I BÜYÜK VE HAK ETTİĞİ ZAFERLE İLGİLİ TEBRİK EDİYORUM

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük ve hak ettiği zaferle ilgili tebrik ediyorum. Onu iyi tanıyorum, iyi bir arkadaş. Önem ve saygınlıkta seviye arttırdığı ülkesini ve Türkiye’nin müthiş halkını ne kadar sevdiğini doğrudan biliyorum” dedi.

ZELENSKİ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KUTLUYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski paylaştığı Türkçe mesajında 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz' ifadelerine yer verdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Scholz mesajında, "Ortak meselelerimizi yeni bir ivme ile ilerletmek istiyoruz" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Erdoğan'ı kutladı. Michel, 'Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmeniz için tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda ilişkileri derinleştirmek için sizinle tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum' dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandığı için tebrik ediyorum. AB-Türkiye ilişkisini geliştirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyorum. Halkımızın yararına olacak şekilde bu ilişkiyi ilerletmek için çalışmak hem AB hem de Türkiye için stratejik öneme sahiptir.

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Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani sosyal medya adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Al Sani 'Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim. ülkeleri daha da geliştirmek ve büyümek için' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı tebrik eden Macaristan Başbakanı Orban seçim zaferinin tartışmasız olduğunun altını çizdi.

Pakistan Başbakanı Sahbaz Şerif, "Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi sunuyorum. Siyaseti kamu hizmetine demirlemiş birkaç dünya liderinden biridir. O, mazlum Müslümanlar için bir güç direği ve devredilemez hakları için ateşli bir ses olmuştur. Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, yukarı yönlü bir yörüngede kalmaya devam edecektir. İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “Anavatan Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu hayırlı olsun. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın kazanması bizler açısından önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanına yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: “Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Türk ulusunun Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta var olan güçlü duruşu için hayati önemdeydi.” dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini tebrik etti. Kristersson İsveç Başbakanlığının resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Yeniden seçildiğiniz için tebrikler Recep Tayyip Erdoğan. Ortak güvenliğimiz gelecekteki bir önceliktir” dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan 'Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesine yönelik birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz' dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki güvenilir ve tarihi zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti" ifadesi kullanıldı.

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Somali Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Türkçe mesaj paylaşarak Erdoğan'ı tebrik etti. Mesajda 'Tebrikler dost ve kardeş Türkiye' denildi.

Filistin Başbakanı Shtayyeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Twitter'dan Erdoğan'ı kutlayarak, "Kosova ve Türkiye arasındaki ortaklık güçlenerek devam etsin" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız."