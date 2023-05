Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyadan tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor...

İşte o mesajlar:

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Biden, mesajında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.