COVID kolu endişesi

‘Covid kolu’ adı verilen ve ağrı ile döküntünün de eşlik ettiği bu nadir yan etki ilk enjeksiyondan 7 ile 10 gün sonra ortaya çıktı. Doktorlar bunun olağandışı olmadığını ifade ederek, buz ve ateş düşürücü ilaçlarla birkaç gün içinde tedavi edilebileceğini açıkladı. Massachusetts Genel Hastanesi’nden Dr. Esther Freeman, “Kolunuzda kırmızı bir şişlik hoş olmasa da panik için bir neden yok” dedi.