Covid-19 zekamızı düşürdü

İngiltere’nin seçkin üniversiteleri arasında yer alan Imperial College London’dan biliminsanları, pandemi sırasında COVID-19 testi yaptıran 112 binden fazla gönüllüye ilişkin verileri karşılaştırdı. Çalışmada, koronavirüs sebebiyle yoğun bakım tedavisi gören kişilerin, koronavirüse yakalanmayanlara göre zeka testinde dokuz puan daha düşük aldığı belirtildi. COVID-19’u birkaç haftada atlatanlar için puan farkı 6 olurken hafif bir nezle gibi geçirenlerde ise fark 2 olarak belirlendi.

‘OLDUKÇA KORKUTUCU’

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı Prof. Adam Hampshire, rakamların sonuçlarının ‘oldukça korkutucu’ olduğunu söyledi. Liverpool Üniversitesi’nin enfeksiyon sinir bilimi laboratuvarı müdürü Prof. Benedict Michael de COVID-19’un beyni enfekte eden bir virüs gibi görünmediğini, ancak vücudun başka bir yerindeki enfeksiyonun ikincil bir sonucu olarak ortaya çıktığını dile getirdi. Daha önce New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir araştırmada da koronavirüsü atlatan katılımcıların hiç enfekte olmayanlara kıyasla 3 IQ puanına eşdeğer bir bilişsel düşüş yaşadığı açıklanmış, uzun COVID yaşayanların ise 6 puanlık düşüş yaşadığı keşfedilmişti.