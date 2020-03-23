Covid-19 krizi Trump’ı sarsıyor

ABD basını, Trump’ın uzun süre inkar ettiği krizin, kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde gelmesi nedeniyle Trump’ı güç duruma soktuğunu belirtiyor. Trump’ın ertelemeye çalıştığı krize karşı ABD’nin hazırlıksız bir görüntü vermesi ve ABD’de 1 milyon kişinin işsiz kalabileceği beklentisi Trump’ın yeniden seçilme hedefine darbe vurabilir. Beyaz Saray, İç Güvenlik Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi birçok kurumun attığı yanlış adımlar, ABD yönetiminin kapasitesine ve yeterliliğine olan güveni sarstı.

ABD YENİ KİT İLE TESTİ HIZLANDIRIYOR

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüs vakalarında 45 dakika içinde sonuç veren bir test kitinin kullanılmasına onay verdi. California’daki Cepheid adlı ABD’li bir firma tarafından geliştirilen kitin hızlı bir şekilde test yapılma imkânı sağlamasının ardından, ülkede artan test sayısına paralel koronavirüs vaka sayısında da önemli oranda yükselmesi bekleniyor. ABD’de çok sayıda kişi kısa süre önceye kadar ücretsiz test imkânı bulunmaması ve hastane masraflarının yüksek olması nedeniyle hastaneye gitmekten kaçınıyordu. Söz konusu hızlı test hastalardan alınacak balgam örnekleriyle gerçekleştirilecek. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, “Yeni testin kabul edilmesiyle yeni bir döneme giriyoruz. Artık testler ihtiyaç duyan Amerikalılar için daha kolay ulaşılabilir olacak” ifadesini kullandı.