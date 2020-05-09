Corona Virüsü bu kez Ivanka Trump'ın en yakınındaki isimde çıktı

ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının Corona Virüsü için pozitif olduğunu söyledi. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi. ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi

PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü Corona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu olaydan sonra Pence’nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.