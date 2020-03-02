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Haber Giriş: 02.03.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Corona Virüs Portekiz'de de görüldü

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Corona Virüs Portekiz'de de görüldü
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Portekiz’de ilk kez Corona Virüs vakası görüldüğü ve virüs tespit edilen 2 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüsü Portekiz’e de sıçradı. Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk kez Corona Virüsü görüldüğünü duyurdu.

Yurt dışı seyahatinden dönen 2 kişide virüs teşhis edildiği ifade edilen Temido, hastaların Porto’daki bir hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Temido, vakalardan birinin 60 yaşında olduğunu ve yakın zamanda İtalya’ya seyahat gerçekleştirdiğini, 33 yaşındaki diğer hastanın ise İspanya’nın Valencia kentine seyahat ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Temido, İtalya ve Çin’den gelenler de dahil olmak üzere ülkeye gelen yolcuların denetiminin genişletileceğini ifade etti.

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