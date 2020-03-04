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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Corona Virüs bir ülkeye daha sıçradı! Polonya'da da ilk kez görüldü

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Corona Virüs bir ülkeye daha sıçradı! Polonya'da da ilk kez görüldü
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Polonya’da bir kişiye Corona Virüs teşhisi koyuldu. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, yerel medyadaki haberleri doğruladı.

Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin, Zielona Gora kentinde yaşadığı belirtildi. Hastanın henüz yaşı ve kimliği açıklanmazken; virüsün nasıl bulaştığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Polonya’da ilk Corona Virüs teşhisi ortaya çıkmış oldu.

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