DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:29,
Corona Virüs bir ülkeye daha sıçradı! Polonya'da da ilk kez görüldü
Polonya’da bir kişiye Corona Virüs teşhisi koyuldu. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, yerel medyadaki haberleri doğruladı.
Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin, Zielona Gora kentinde yaşadığı belirtildi. Hastanın henüz yaşı ve kimliği açıklanmazken; virüsün nasıl bulaştığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Polonya’da ilk Corona Virüs teşhisi ortaya çıkmış oldu.
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