Columbia Üniversitesi’nde binayı ele geçirdiler: İsgali Filistinli kücük kıza atfettiler

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ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde çadır kampı protestosuna devam eden öğrenciler salı günü erken saatlerde kampustaki bir binayı ele geçirdi, girişine barikat kurdu ve binanın içindeki bir pencereden Filistin bayrağı açtı. Pazartesi günü okul yönetiminin öğrencilere alanı boşaltmaları için öğleden sonraya kadar süre vermesine rağmen uyarıya kulak asmayan öğrenciler, yönetim tarafından okuldan uzaklaştırma cezası almaya başlamışken kampustaki bir binanın ele geçirilmesi, yönetim ile protestocular arasındaki gerginliği bir üst seviyeye taşıdı.

‘ŞEHİT HİND RAJAB BİNASI’

Protestocu gruplardan biri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Özerk bir grup, altı yaşındayken soykırımcı İsrail devleti tarafından öldürülen bir şehit olan Hind Rajab’ın onuruna, daha önce ‘Hamilton Hall’ olarak bilinen binayı geri aldı” dedi. Hind Rajab’ın aile üyeleriyle Gazze kentinden kaçtığı araç 29 Ocak’ta vurulmuş, sadece küçük kız sağ kalmıştı. Hind’e yardım için giden ambulans da araç da vurulmuş, iki sağlık çalışanı ve küçük kız da öldürülmüştü.Üniversiteli eylemciler, taleplerinin hepsi yerine getirilene kadar binadan ayrılmayacaklarını bildirdi. Öğrenciler, okullarının İsrail ile finansal ilişkilerin kesilmesini ve disiplin cezası alan öğrencilerin cezalarının affedilmesini talep ediyor.

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BAŞKENTTE ‘KURTARILMIŞ BÖLGE’

New York’ta protestolar aralıksız devam ederken Beyaz Saray’a birkaç sokak ötede bulunan George Washington Üniversitesi’nin kampusunda kurulan protesto kampı 6. gününü tamamladı. Pazartesi sabahı itibariyle polisin kurduğu barikatlar, öğrenciler tarafından kaldırıldı ve kampüsün ortasına yığıldı. Kampusun geneline yayılan çadır kampına ek olarak, kampusun önündeki kamuya açık cadde de kamp haline gelmiş durumda. Ülkenin diğer eyaletlerindeki müdahalelerin yarattığı görüntülerin aksine Washington’daki “Özgürleştirilmiş Bölge Dayanışma Kampı” adı verilen protestoya polis müdahale etmiş değil.