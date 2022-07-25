Çöle yatay gökdelen

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Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan’da çılgın bir proje gündemde. “Mirror Line-Ayna Hattı” adı verilen ve 50 yılda tamamlanacak ‘yatay gökdelen’ Akabe Körfezi’nden başlayıp sahil boyunca uzanan bir dağ silsilesini ikiye bölecek. 50 yılda tamamlanması planlanan projenin 1 trilyon dolara mal olacağı hesaplanıyor.

“Mirror Line”, Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi Thom Mayne tarafından kurulan ABD merkezli Morphosis Architects tarafından tasarlandı. Dev projede en az 9 başka tasarım ve mühendislik danışmanı da görev alacak. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bu projeyi ilk kez Ocak 2021’de açıklamıştı. Bu projede otomobiller yok. Sıfır hava kirliliği hedefleniyor. En önemli zorluk ise finansman. Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de öldürülmesinden dolayı birçok Batılı hükümet ve şirket bu dev projede yer alma konusunda isteksiz tutum sergiledi.

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HIZLI TREN STADYUM VE MARİNA VAR

‘Aynalı’ binaların altından yüksek hızlı bir tren geçecek. Binalarda entegre dikey tarım tesisleri olacak. 30 metre yüksekliğinde bir stadyum planlıyor. Ayrıca binaları birleştiren kemerin altında yatlar için bir marina da var.