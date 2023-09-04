‘Çöl festivali’ çamura bulandı

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Black Rock çölünde gerçekleşen ve yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı festivalin kum zemini, önceki gün başlayan şiddetli yağışlar sonucu çamura dönünce alana giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Organizatörler katılımcılara zemin kuruyana kadar araçlarını kullanmama ve yiyecek-içeceklerini idareli tüketme çağrısında bulundu. Alandan araç olmadan ayrılmak isteyenlerin en yakın yola kadar yaklaşık 8 kilometre yürüyebilecekleri belirtildi. Yoğun yağışın sürmesi beklenirken, yolların araçların tekrar hareket edebileceği kadar kurumasının birkaç günü bulabileceği kaydedildi.

Öte yandan Nevada polisi, festival alanında “şiddetli yağmurlar sırasında meydana gelen bir ölümü” araştırdıklarını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde ise bölgenin Ebola virüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.