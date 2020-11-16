CNN duyurdu! Trump'tan görev süresi dolmadan flaş karar

Buna göre; ABD ordusundan üst düzey komutanlar, Başkan Donald Trump'ın en geç bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi yolunda resmi bir talimat vermesini bekliyor.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), komutanlar için "uyarı emri" olarak bilinen bir duyuru yayınladı.

Buna göre; Irak'taki ve Afganistan'daki asker sayılarının 15 Ocak'a kadar 2 bin 500'e düşürülmesi için planlamaya başlanılması çağrısı yapıldı. ABD'nin Irak'ta 3 bin, Afganistan'da se 4 bin 500 askeri bulunuyor.