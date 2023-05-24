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Çipras’tan seçmenine: Mücadeleye devam

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#Çipras#Yunanistan#Seçim
Çipras’tan seçmenine: Mücadeleye devam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

Yunanistan’da pazar günü yapılan seçimlerde hüsrana uğrayan Radikal Sol Koalisyonu SYRIZA’nın lideri Aleksis Çipras, 25 Haziran’da ikincisi yapılması beklenen seçimler öncesinde “Buradayım” mesajı verdi.

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Yüzde 20 oy oranıyla 70 milletvekili çıkarabilen Çipras, “Buradayım. Mücadeleyi yolun ortasında terk etmeyeceğim” sözleriyle kararlı görünmeye çalışsa da üzgün ve endişeli bir vücut diline sahip olduğu yorumları yapıldı. Konuşmasında Miçotakis’i kast ederek, “Hedefim, ülkede sınırsız güce sahip, denetlenmesi mümkün olmayacak bir hükümdar çıkması ihtimalini önlemektir” diyen Çipras, seçimlerde yüzde 11.5 oranında oy toplayarak 41 milletvekili çıkaran sosyalist PASOK partisini de “sağ tarihi bir zafer kazanırken SYRİZA’ya karşı cephe kurmakla ve ” eleştirdi. Bu arada seçimlerden birinci çıkan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in ardından Çipras ve üçüncü çıkan PASOK’un lideri Nikos Androulakis de “hükümet kurmak için koalisyon görüşmelerine başlama” teklifini reddetti.

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#Çipras#Yunanistan#Seçim

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