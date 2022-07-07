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Çipras: Diplomatik yenilgiye uğradık

#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Aleksis Çipras
Çipras: Diplomatik yenilgiye uğradık

Yunanistan’da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan’daki ekonomik krize rağmen, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in, 3 yılda 14 milyar Euro’luk silah siparişinde bulunduğunu belirterek “Bu hükümet, milli çıkarlar için tehlikeli” dedi.

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Parlamentoda konuşan Çipras, Madrid’deki NATO zirvesine değinirken “Yunanistan’ın diplomatik yenilgiye uğradığı zirvede, Türkiye’nin arabulucu olarak önemi arttı. Türkiye tebrik edilirken, Miçotakis izlemekle yetindi. Üstelik uçağı daha Atina’ya dönmeden, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye hem savaş uçağı satılacağını hem de modernizasyonun yapılacağını açıkladı” ifadesini kullandı. Çipras, “Yunanistan, ABD’nin isteği üzerine Ukrayna’ya silah gönderirken Amerikalılar, Yunan adaları üzerinde uçmaları için Türklere savaş uçağı veriyor. Miçotakis, hiçbir karşılık almadan ABD’ye yeni üsler tahsis etti. ABD’ye itaatinin günün birinde dikkati çekeceğini umuyor” diye konuştu.

 

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#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Aleksis Çipras

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