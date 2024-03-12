Cinsel saldırı suçlaması sonrası polis harekete geçti... Sosyal medya fenomeni Andrew Tate Romanya'da gözaltına alındı

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Andrew Tate ve kardeşi Tristan, İngiltere'nin çıkardığı tutuklama emri sonrasında Romanya'da gözaltına alındı.

Sözcü Mateea Petrescu, 37 yaşındaki Tate ve kardeşi Tristan Tate'in, İngiltere'deki 2012-2015 yıllarına dayanan bir davada cinsel saldırı iddiaları nedeniyle Pazartesi akşamı gözaltına alındığını doğruladı.

Rumen polisi operasyon ile ilgili MailOnline'a şunları söyledi:

'11 Mart saat 23:15 civarında, Kriminal Soruşturma Servisi'nin polis memurları, Özel Harekat Servisi İngiltere'deki adli makamlar tarafından çıkarılan iki tutuklama emrini uygulamaya koydu.'

Andrew ve Tristan kendilerine yönelik tüm iddiaları reddediyor.

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Temsilcileri, 'bu suçlamalara sarsılmaz bir kararlılıkla karşı çıkmaya tamamen kararlı olduklarını' söyledi.

Tate ve kardeşinin gözaltına alındığı anlar Rumen televizyon kanalı tarafından kameraya alındı.

Görüntülerde Tate'in lüks otomobilinden indirildiği, alkol ve uyuşturucu testine tabi tutulduğu anlar yer aldı.

İngiliz basını test sonuçlarının negatif çıktığını yazdı.

Tate kardeşler yaşadıkları Romanya'da tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıyalar ve Aralık 2022'de gözaltına alındıklarından bu yana daha önce hapiste, daha sonra da ev hapsinde tutuldular.

Eski bir kickboksçu ve Big Brother yarışmacısı olan Tate sosyal medyada büyük üne kavuştu.

Eski adıyla Twitter olan X'te 8,9 milyon takipçisi var, ancak kadın düşmanı görüşleri nedeniyle TikTok da dahil olmak üzere diğer birçok platformda yasaklandı .

Tate kardeşlerin servetinin büyük bir kısmının Romanya’daki kumarhane zinciri yatırımlarından ve Andrew Tate'in 'erkeklikle' ilgili online eğitimlerinden geldiği düşünülüyor.

Tate 2017'de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.