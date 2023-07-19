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Çinli bakan 3 haftadır ortada yok

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#ÇİN#Çin Gang#Fu Xiaotian
Çinli bakan 3 haftadır ortada yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

ÇİN Dışişleri Bakanı Çin Gang’ın 25 Haziran’dan bu yana kamuoyu önünde görülmemesi, spekülasyonlara neden oldu.

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Son olarak 25 Haziran’da Rus, Vietnamlı ve Sri Lankalı yetkililer ile yaptığı görüşmelerde görüntülenen Çin Gang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in bu ayki Pekin ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmelere katılmazken, yine Çin’e giden ABD İklim Temsilcisi John Kerry ile de bir araya gelmedi. Temmuz ayı başında Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’in Pekin’de Çinli bakanla yapması beklenen ziyaret sebep belirtilmeden iptal edilmişti.

Çinli bakan 3 haftadır ortada yok
Çinli bakan Çin Gang’un ortadan kaybolmasının spiker Fu Xiaotian ile yaşadığı ilişkiyle alakalı olduğu öne sürülüyor.

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İLİŞKİSİ YÜZÜNDEN Mİ

Çin Gang’ın geçen hafta da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Endonezya Zirvesi’ne Pekin’nin delegasyonuna liderlik etmesi planlanırken, zirveye kısa süre kala delegasyonun başına başka bir isim getirilmişti. Amerikan New York Times gazetesi, Çin Gang’ın “ortadan kaybolmasının nedeninin “Hong Konglu bir spiker ile yaşadığı ilişki olabileceği” iddiasına yer verdi. Çin Gang’ın sağlık problemleri nedeniyle geri planda olduğu yorumları da yapılırken, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin net bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

 

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#ÇİN#Çin Gang#Fu Xiaotian