Çin’den ABD’ye gözdağı… Öldürücü nükleer füzelerin görüntülerini yayınladılar!

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Çin, iktidar partisi ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) birlikteliğiyle son teknoloji silahlarını sergilediği bir video yayınlarken ezeli düşmanı ABD’ye de gözdağı vermiş oldu.

Çin Ulusal Günü şerefine yayınlanan sekiz bölümlük belgeselde PLA'nın en güçlü stratejik nükleer yetenekli silahları sergilendi. KORKUTAN UYARI: ABD İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Askeri analistler Çin’in çifte yetenekli Dongfeng füzelerinin ABD uçak gemisi saldırı grupları için büyük bir tehdit oluşturmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Belgeselde gösterilen silahlar arasında tüm bir füze tugayına eşit ve fırlatıcı sistemli en az bir düzine DF-26B füzesi de vardı.

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu eğitmeni Song Zhongping “Dongfeng serisi stratejik silahları sergilemek, diğer ülkeleri Tayvan konusunda Pekin'e baskı yapmaya teşvik eden ABD'ye ince bir uyarıdır, çünkü şiddetli Ukrayna savaşı Çin için de bir ikilem teşkil ediyor” yorumunu yaptı.

"UKRAYNA SAVAŞI ÇİN İÇİN İKİLEM YARATTI"

Song, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarını taşıyabilen çift yetenekli füzelerin ABD uçak gemisi saldırı grupları için büyük bir tehdit oluşturacağını şu sözlerle anlattı:

“ABD savaş gemileriyle uğraşırken, çift yetenekli DF-21D ve DF-26 füzelerindeki geleneksel savaş başlıkları, hassas vuruş yetenekleri nedeniyle onların Çin sularına girmelerini engelleyecek kadar güçlü.”

Ağustos 2020'de PLA Roket Gücü, hareketli bir gemi olan belirlenmiş bir hedefi vurmak için Güney Çin Denizi'nde iki 'uçak gemisi öldürücü' füzeyi fırlatmıştı. AĞUSTOS 2020'DE DENEME YAPMIŞLARDI

Bu, Pekin'in bir ABD U-2 casus uçağının ülkenin kuzey kıyısındaki bir Çin deniz tatbikatı sırasında izinsiz uçuşa yasak bölgeye girdiğini iddia etmesinden sadece bir gün sonra gerçekleşmesiyle dikkat çekti.

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Yaklaşık bin 800 km menzile sahip DF-21, devlet medyası tarafından serinin en gelişmişi olarak tanımlanırken, birden fazla savaş başlığı taşıyabilen DF-21D, dünyanın ilk gemisavar balistik füzesi olarak faturalandırılıyor.

DF-26, 4 bin km menzile sahiptir ve kara ve deniz hedeflerine karşı nükleer veya konvansiyonel saldırılarda kullanılabilir.

PLA kanalı 81 TV tarafından daha önce yayınlanan TV görüntüleri, yaklaşık iki düzine DF-26B füzesi ve rampasının veya en az iki füze tugayının savaşa hazır olduğunu gösterdi.

TAVYAN'A ODAKLANAN YENİ FÜZE TUGAYLARI...

PLA'ya yakın bir askeri kaynak, Çin'in doğu ve güney harekat komutanlıklarında Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nin güvenliğine odaklanan yeni füze tugayları kurduğunu söyledi.

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Sekiz bölümlük belgesel serisinin Forging Heroes to Revival başlıklı ilk bölümünde DF-15 ve DF-16 kısa menzilli balistik füzeler de sergilendi.

Bunlar, Pekin'in böyle bir seyahate karşı tekrarlanan uyarılarına rağmen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei ziyaretini takiben gerilimin dramatik bir şekilde tırmandığı 4 Ağustos'ta PLA tarafından Tayvan'ı çevreleyen benzeri görülmemiş canlı ateş askeri tatbikatının bir parçasıydı. ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ

Pekin, kendi kendini yöneten Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor ve kontrolü ele geçirmek için güç kullanımını asla reddetmiyor.

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ABD dahil çoğu ülke Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor. Ancak Washington, adayı zorla alma girişimlerine karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'nın Tayvan'ı herhangi bir PLA saldırısına karşı savunacağını yineledi. Ancak Savunma Bakanı Lloyd Austin, ada çevresindeki askeri faaliyetleriyle “yeni bir normal” oluşturmaya çalışan Pekin'in bu tür bir saldırı olasılığının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söyledi.