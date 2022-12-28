Çin’de hastanelerde yer kalmadı, hastalar koridorda tedavi ediliyor

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Çin yönetimi, kasım ayında ülke çapında görülen protestoların ardından, 2020 yılının başından bu yana uygulanan "Sıfır Covid" stratejisini fiilen rafa kaldırdı. Atılan radikal adıma hastaneler ve eczanelerin yanı sıra, Çin halkı da hazırlıksız yakalandı. Çin’de sağlık sistemi, vakalardaki artış nedeniyle salgının başından bu yana en zor günlerini yaşıyor. Bazı kentlerde doktorlardan enfekte ve ateşli olmalarına rağmen işbaşı yapmaları istenirken, bazı kentlerde de emekli personel yeniden göreve çağrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hastanelerin acil servislerinin içlerinde ve dışlarında uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Oda ve yatak bulamayan hastaların koridorlara koyulan yataklarda ve sedyelerde tedavi için beklediği belirtildi.

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Ülkedeki krematoryum ve morglarda da büyük bir yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Cenaze taşıyan araçların krematoryumların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Çin'de şu anda sadece doğrudan Covid-19’un yol açtığı zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybedenler “Covid kaynaklı ölüm” olarak kayıtlara geçiyor. Yetkililer, altta yatan hastalığı bulunanları salgın istatistiklerine dahil etmiyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan dün yapılan açıklamada, 8 Ocak itibarıyla yurtdışından Çin’e giriş yapanlara yönelik karantinanın kaldırıldığı belirtilmişti. Komisyon, Covid-19’un artık ülkenin salgın hastalık sınıflandırmasındaki en üst seviye olan A kategorisi kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Ulusal Sağlık Komisyonu, günlük vaka sayılarının artık açıklanmayacağını duyurmuştu. Çin anakarasında günlük vaka ve can kaybı sayıları kesin olarak tespit edilemezken, bazı yerel yönetimler modellemelere dayalı olarak açıklama yaptı. Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kenti, bilgisayar modellemelerine ve uzmanların değerlendirmelerine göre günlük vaka sayılarının 250 ila 300 bin arasında seyrettiğini açıkladı. Yaklaşık 57 milyon kişinin yaşadığı Zhejiang eyaletinin sağlık makamları da geçtiğimiz pazar günü bir açıklama yaparak, eyalette günlük vaka sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu duyurmuştu.

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Çin Sağlık Komisyonu, geçen hafta cuma günü Çin anakarasında 4 bin 128 vaka kayıtlara geçtiğini açıklamıştı. Pazartesi ve salı günü ülkede Covid-19 kaynaklı toplam 4 ölüm meydana geldiği belirtilmişti.