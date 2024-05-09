Çin liderinden Belgrad’a sembolik ziyaret

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üç ülkeyi kapsayan Avrupa ülkeleri turunda Fransa’nın ardından Sırbistan’a geçti. Şi’yi, başkent Belgrad’a varışında Nicola Tesla Havalimanı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şi, ziyaretinin ‘Çin’in Sırbistan ile sağlam dostluğunu pekiştirmeyi amaçladığını, iki ülke işbirliğinin ivmesini, kapsamını ve niteliğini geliştirerek yeni bir sayfa açmayı hedeflediğini’ belirtti. Bununla beraber, iki ülke arasında 2016’da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasına işaret ederek, “Sırbistan, Çin’in Orta ve Doğu Avrupa’daki ilk stratejik ortağı olmuştu” ifadelerini kullandı.

ZİYARETİN ZAMANLAMASI

Şi’nin ziyareti, Çin’in eski Yugoslavya’daki Belgrad Büyükelçiliği’nin 1999’da NATO güçlerince bombalanmasının 25’inci yıl dönümüne denk geldi. ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin 78 gün süren hava saldırılarında 7 Mayıs gecesi Çin’in Belgrad Büyükelçiliği hedef alınmış, saldırıda Çin vatandaşı üç gazeteci hayatını kaybetmişti. Olayın haritaların güncellenmemesinden kaynaklandığı öne sürülmüştü. Şi, Politika’daki yazısında olayı anımsatarak “Çin halkı, barışın değerini bilir fakat bu trajik tarihin tekerrür etmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Şi’nin Avrupa turu bugün Macaristan’da yapacağı ziyaretle sona erecek.

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‘PEKİN’İN TRUVA ATI’ SUÇLAMASI

Çin ile yakın ilişkiler içinde bulunan Sırbistan’a Çin’in Avrupa’daki Truva Atı gözüyle bakanlar yok değil. Sırbistan’ın 2022’de en fazla yabancı yatırım aldığı ülke Çin olurken karşılıklı ticaret hacmi 2023’te 4.35 milyar dolara ulaşmıştı. İki ülke, tarihi İpek Yolu güzergâhındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki işbirliğini de sürdürüyor.