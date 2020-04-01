Çin ilk kez duyurdu! "Hastalık belirtisi göstermeyen" vakalar...

Açıklamada, asemptomatik vaka sayısının ve durumunun bundan böyle düzenli açıklanacağı kaydedildi.

Virüsün yol açtığı öksürük, ateş, akciğer iltihaplanması ve solunum yetmezliği belirtilerini göstermeyen vakaların ilk kez resmi olarak duyurulması, Çin yönetiminin hastalık rakamlarını olduğundan düşük gösterdiği eleştirilerine yol açtı.

Kovid-19 vakalarının yaygın görüldüğü ülkeler, vaka sayılarını, hastalık belirtisi görülüp görülmediğine bakmaksızın, pozitif test sonuçlarına göre bildiriyor.

Çin ise düne kadar sayısını açıklamadığı asemptomatik vakaları dışarda bırakarak yalnızca hastalık düzeyindeki vakaları toplam sayıya dahil ediyordu.

Kovid-19 tespit edilen bireyler, hastalık belirtisi göstermeseler de "taşıyıcı" olarak virüsü bulaştırabiliyor ya da virüsün kuluçka süresi içinde hastalık belirtisi göstermeye başlayabiliyor.

ASEMPTOMATİK VAKALARIN TESPİTİ İÇİN TESTLER YAYGINLAŞTIRILACAK

Öte yandan Pekin yönetimi, yurt içinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış görünen salgının yeniden ivme kazanmasını önlemek üzere, "asemptomatik" vakaların tespiti için testlerin yaygınlaştırılmasına ve kontrol tedbirleri uygulamasına karar verdi.

China Daily gazetesindeki habere göre, Başbakan Li Kıçiang Başkanlığında yapılan Komünist Parti Merkez Komite toplantısında, bu konuda alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 taşıyıcılarının tespiti ve kontrol altına alınmasının yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkmasını önlemek için kritik olduğu vurgulandı.

Bunun için virüs tespit edilen hastalarla yakın temasta bulunanların sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve şüphe halinde karantinaya alınmasına karar verildi.

Ayrıca hastalık belirtisi göstermediği halde virüs tespit edilen "taşıyıcı" kişilerin de Kovid-19 hastaları gibi karantinaya alınmaları ve müşahede altında tutulmaları istendi.

Öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen vakaların tespiti için salgın bölgesinde tesadüfi örneklem yöntemiyle testler yapılması ve olası salgın kaynaklarının araştırılması gerektiği belirtildi.

SON 24 SAATTE 36 VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni vakaya rastladı. Bunların tamamının yurt dışından gelen ve hastalığı orada kapmış kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte yalnızca 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede şu ana dek toplam 81 bin 518 vaka görülürken, 3 bin 312 can kaybı yaşandı.

Kovid-19 bulaşan kişilerle yakın temasta olan 706 bin 17 kişinin tespit edildiği, bunlardan 19 bin 853'ünün müşahede altında olduğu belirtildi.