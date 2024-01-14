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CIA, Hamas liderlerinin peşine düşmüş

Güncelleme Tarihi:

#ABD#CIA#Hamas
CIA, Hamas liderlerinin peşine düşmüş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 07:00

Amerikan New York Times gazetesi, ABD istihbaratı CIA’in 7 Ekim saldırılarından hemen sonra Hamas’ın üst düzey liderleri ve Gazze’deki rehinelerle ilgili bilgi toplamaya odaklanan yeni bir görev gücü kurduğunu ve İsrail’e bilgi sağladığını iddia etti.

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Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın talebiyle oluşturulan birim, Hamas’ın yalnızca üst düzey yöneticilerine odaklanmış durumda.

ÖNCELİK SEVİYESİ ARTTI

ABD’li yetkililer Hamas’ın 7 Ekim öncesinde 4’üncü seviye öncelikte olduğunu ancak saldırılar sonrası 2’nci öncelik seviyesine yükseltildiğini belirtiyor. ABD yönetimi, 7 Ekim saldırılarının da mimarı olarak görülen Yahya Sinwar ve Muhammed Deif gibi üst düzey isimlerin yakalanmasının, İsrail hükümetinin saldırıların şiddetini iç politikada tepki almadan azaltmasını sağlayacak bir zafer olarak algılanabileceği görüşünde. Ancak ABD istihbaratına Sinwar’ın yerinin tespit edilmesi ve yakalanması son derece karmaşık bir süreç gerektiriyor. İsrail güçleri 2 Ocak’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas yetkilisi Salih el-Aruri’ye suikast düzenlemiş, ABD yönetimi Aruri’ye dair istihbaratı kendilerinin vermediğini açıklamıştı.

 

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#ABD#CIA#Hamas

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