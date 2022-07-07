Chicago saldırısının en küçük mağduru: 2 yaşında öksüz kaldı

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Ortalığı kan gölüne çeviren saldırının nedeni açıklık kazanmazken Crimo mahkemede, kaçarken ikinci bir saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü itiraf etti.

BAĞIŞ TOPLANDI

Silahlı şiddetin neredeyse bir endemi haline geldiği ABD’de, saldırıdan babasının kanlı bedeninin altında kalarak sağ kurtulan 2 yaşındaki Aiden McCarthy’nin dramını konuşuluyor. Aiden’in hem annesi Irina hem de babası Kevin McCarthy saldırıda öldü. Bir anda saldırının sembolü haline gelen küçük Aiden için GoFundMe bağış sitesinde açılan hesapta kısa sürede 2 milyon dolar toplandı. Silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.