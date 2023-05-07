Charles ve Camilla yıllar sonra muratlarına erdi... 74 yaşında taç giydi

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İNGİLTERE’de beklenen gün, dün gerçekleşti. Kraliçe Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle birlikte tahtın yeni sahibi Kral 3’üncü Charles, Westminster Katedrali’nde yapılan törenle 1661 yılında yapılan Aziz Edward Tacı’nı taktı. 74 yaşındaki Charles, Westminister’da taç giyen en yaşlı hükümdar oldu. Tacın Kral’a takdim edilmesinin ardından salonda “Tanrı kralı korusun” sesleri yankılandı. Ardından Charles, İngiltere halkını adalet ve merhametle yöneteceğine dair yemin etti. Charles ile birlikte, eşi Kraliçe Camilla (75) da tacına kavuştu. Camilla’ya 1911 yapımı Kraliçe Mary tacı takıldı. Ülkede 70 yıl aradan sonra yapılan ilk taç giyme töreni için 100 devlet başkanı Londra’daki törende bir araya geldi. Törene, Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.



YÜZ BİNLER AKIN ETTİ



Yaklaşık bin yıldır süregelen geleneklerin devam ettirildiği seremoni, Kral’ın Londra’daki ikametgâhı Buckingham Sarayı’ndan Westminster Kilisesi’ne doğru geçit töreniyle başladı. Kral Charles, kraliyet ailesi üyeleri ve görevlilere, İngiliz ordusu ile İngiliz Milletler Topluluğu’na üye ülkelerin askerlerinden oluşan 1400 kişilik tören alayı eşlik etti. Anglikan Kilisesi’nin başındaki Canterbury Başpiskoposu Justin Welby tarafından yönetilen törenin ardından kortej saraya döndü.



BALKONDAN SELAMLADI



Aylardır hazırlanılan taç giyme töreni Kral ve Kraliçe’nin Buckingham Sarayı balkonundan halkı selamlaması, akrobasi uçakları ve helikopterlerin geçitiyle son buldu. Yağışlı havaya rağmen yüz binler töreni izlemek için Londra’ya akın ederken hava muhalefeti nedeniyle hava gösterisinin bir kısmı iptal edildi. Annesi İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in 1953’te yapılan ve 8 bin 200’den fazla davetlinin katıldığı taç giyme törenine kıyasla Kral Charles için düzenlenen tören daha küçük çaplı ve kısa sürdü. Kraliyet ailesini küçültme kararı alan Charles ile birlikte balkon selamlamasında yer alan hanedan üyelerinin sayısı da azaldı.

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KATE, DİANA’YI HATIRLATTI

Veliaht Prens William’ın eşi Prenses Catherine (Kate), törene Alexander McQueen imzalı gümüş yapraklarla tasarlanmış bir taç ile katıldı. Kate, Charles’in ilk eşi olan kayınvalidesi Diana’nın inci küpeleri ve Kraliçe 2’nci Elizabeth’in kolyesiyle törene geldi.

- DEDESİNİN TACI: Yaklaşık 2.5 kilo ağırlığındaki Aziz Edward tacının katedral dışına çıkarılması yasak olduğu için, Charles kilise dışında, dedesi 6. George için 1937’de 2 bin 868 elmas, 17 safir, 11 zümrüt ve 269 inciyle dekore edilmiş İmparatorluk Tacı’nı taktı.



- MEGHAN KATILMADI: Kral Charles’ın Kraliyet görevlerinden feragat ederek ABD’ye yerleşen oğlu Prens Harry törende hazır bulunurken eşi Meghan Markle katılmadı. Harry, kilisedeki ayin sonrasında törenden ayrıldı, balkon selamlamasında da yer almadı.



- TÖRENDE BİR İLK: Hindu, Budist, Yahudi ve Müslüman dini önderler de tarihte ilk defa bir kralın taç giyme töreninde katıldı.



- CHARLES EMOJİSİ: Kral Charles’ın taç giyme törenine özel olarak hazırlanan emoji dün tören boyunca sosyal medyada yoğun bir şekilde kullanıldı. Haftalar öncesinde Twitter’da kullanıma sunulan emojinin tasarımınında Aziz Edward Tacı’ndan esinlenilmişti.

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- PROTESTOCULARA TUTUKLAMA: Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda bir araya gelen monarşi karşıtı gruplar, 3’üncü Charles’ın taç giyme töreni dolayısıyla gösteri düzenledi. Monarşi karşıtı topluluk ‘Republic’, liderleri Graham Smith ve diğer 5 aktivistin gözaltına alındığını açıkladı.