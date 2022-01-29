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Çevre felaketine yol açan rafinerinin yöneticilerine yurt dışına çıkış yasağı

#Peru#Petrol Sızıntısı#Dünya
Çevre felaketine yol açan rafinerinin yöneticilerine yurt dışına çıkış yasağı

Peru yargısı, Tonga'da geçtiğimiz 15 Ocak'ta sualtı yanardağında meydana gelen patlamanın ardından ülkede yaşanan petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik nedeniyle La Pampilla Rafinerisini işleten petrol şirketi Repsol'ün 4 yöneticisine 18 ay süreyle yut dışı yasağı getirildi.

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Güney Pasifik'te yer alan ada ülkesi Tonga’daki sualtı yanardağı patlamasının ardından Peru kıyılarında meydana gelen petrol sızıntısının yol açtığı kirlilikle mücadele sürüyor. Yaşanan çevre felaketinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme, sızıntıya neden olan La Pampilla Rafinerisini işleten İspanya merkezli Repsol şirketinin 4 yöneticisine 18 ay süreyle yurt dışı çıkış yasağı koydu. Yargıç Romualdo Aguedo, şirketin Peru Direktörü Jaime Fernandez-Cuesta ve diğer 3 yöneticisi Renzo Tejada, Gisela Posadas ve Jose Rey'in ülkeyi terk etme ihtimalinin "potansiyel bir risk" taşıdığını belirtti. Aguedo'ya göre Fernandez-Cuesta çevre kirliliğindeki sorumluluğu nedeniyle soruşturulurken, diğerleri ise suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada ise yetkililerle iş birliğine gidileceği ve sızıntıdan etkilenen sahillerin temizliği üzerinde de çalışıldığı aktarıldı. Repsol, sahillerin temizlenmesi için yerel balıkçılar da dahil olmak üzere 2 binden fazla kişiyi işe aldı. Şirket ayrıca çevre felaketinden etkilenen ailelere gıda yardımı sözü verdi.

Çevre felaketine yol açan rafinerinin yöneticilerine yurt dışına çıkış yasağı

10 BİNDEN FAZLA VARİL PETROL DENİZE DÖKÜLDÜ

Daha önce 6 bin varilden fazla petrolün denize döküldüğünü açıklayan Peru Çevre Bakanlığı, bu sayıyı 12 bin olarak güncelledi. Repsol ise dökülen petrolün 10 bin 396 varile eşdeğer olduğunu belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Petrol sızıntısı, 15 Ocak’ta 965 bin varil ham petrol yüklü İtalyan bayraklı "Mare Doricum" gemisinin boşaltma işlemi yaptığı sırada meydana gelmişti. Başkent Lima yakınlarındaki Callao eyaletindeki Ventanilla bölgesinde bulunan La Pampilla Rafinerisi’nde yaşanan sızıntının ardından açıklama yapan İspanyol şirket Repsol, sızıntının Tonga'daki yanardağ patlaması sonucu oluşan dalgalar nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti. Peru hükümeti Repsol'den yaşanan sızıntının neden olduğu zararın karşılanmasını isterken, sızıntının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük "çevresel acil durum" ilan edildiğini açıklamıştı. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, sızıntıyı son yıllarda ülkeyi etkileyen en büyük ekolojik felaket olarak nitelendirmişti.

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#Peru#Petrol Sızıntısı#Dünya

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