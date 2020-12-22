Cep çekmiyor diye kıyıya yanaşmış

Kargo gemisinin Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, kazanın olası sebeplerini açıkladı. Buna göre yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına girebilmek için kıyı sahili ile mesafesini, daraltarak önce 5, sonra 2 deniz milinin altına indirdiği kaydedildi. Çin’den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya’ya giden ve 25 Temmuz’da resife çarpan Panama bandıralı Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.