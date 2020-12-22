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Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cep çekmiyor diye kıyıya yanaşmış

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Cep çekmiyor diye kıyıya yanaşmış
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Hint Okyanusu ülkesi Morityus açıklarında karaya oturarak büyük petrol sızıntısına yol açan yük gemisinin, cep telefonu sinyali almak için kıyıya yanaştığı ve bu esnada derinliği saptayacak cihaz ve navigasyon aletlerini kullanmadığı ortaya çıktı.

Kargo gemisinin Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, kazanın olası sebeplerini açıkladı. Buna göre yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına girebilmek için kıyı sahili ile mesafesini, daraltarak önce 5, sonra 2 deniz milinin altına indirdiği kaydedildi. Çin’den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya’ya giden ve 25 Temmuz’da resife çarpan Panama bandıralı Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.

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