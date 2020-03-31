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Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Central Park’ta sahra hastanesi

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Central Park’ta sahra hastanesi
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New York şehrinde salgınla baş edebilmek için sahra hastaneleri kuruluyor.

Ünlü Central Park’ta Mount Sinai Hastanesi ve Samaritan’s Purse isimli insani yardım kuruluşlarının işbirliğiyle hazırlanan çadırlarda 68 yatak ve 10 yoğun bakım yatağı olacak. New York’ta ayrıca hastanelerin önüne morg hizmeti verecek dorseler de getirilmeye başlandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, “Solunum cihazları hariç, sadece bir hafta yetecek malzememiz var” diye konuştu. New York eyaletinde can kaybı bini geçti.

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