Cenazesi zirve gibi olacak... Liderleri bir araya getirecek

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Merhum İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in 19 Eylül’de Westminster Katedrali’nde düzenlenecek cenaze töreni, üst düzey katılımcıları nedeniyle bir ‘liderler zirvesine’ dönüşecek. Tören, tüm dünyadan liderler ya da temsilcilerini Londra’da buluşturacak. Bu, Olimpiyatlar ya da Glasgow İklim Zirvesi dahil daha önce tecrübe edilenlerden çok daha büyük bir etkinlik olacak.

* ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Ohio’da yaptığı bir basın toplatısında, cenaze törenine katılacağını bizzat teyit etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da taziye ya da cenaze törenine gitmesi bekleniyor.

O ÜLKELER TAM KADRO

* Başında Kral 3’üncü Charles’ın bulunduğu ve monarşi ile yönetilen İngiliz Milletler Topluluğu’na (Commonwealth) bağlı 15 ülkenin lideri de törende hazır bulunacak. Bu ülkeler arasında, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Solomon Adaları, Bahamalar, Tuvalu ve Birleşik Krallık yer alıyor.

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* Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülke olan Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda ülkeleri liderlerinin törende eksiksiz yer alması bekleniyor. İngiltere’nin henüz göreve gelen başbakanı Liz Truss ile muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, törende hazır bulunacak başlıca isimler arasında yer alıyor. Cenaze ayrıca Truss için kendini dünyaya tanıtma fırsatı olarak değerlendiriliyor.

KRALİYET AİLELERİ DE GİDECEK

* Kraliyet unvanlarından vazgeçerek eşiyle ABD’ye yerleşen, Kraliçe’nin torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle da dahil olmak üzere, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin tam kadro törene katılması bekleniyor.

* Törene diğer kraliyet ailelerinin de katılması bekleniyor. İspanya, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Monako kraliyet aileleri katılımcıların başında geliyor. Japon İmparatoru Naruhito da törende hazır bulunacak.

* AB Komisyonu Lideri Ursula von der Leyen başta olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile diğer Avrupalı liderlerin de törende yer alması bekleniyor.

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‘TARİFELİ UÇAK’ TAVSİYESİ

* Amerikan Politico sitesine göre, İngiltere, Kraliçe’nin cenazesine katılacak yabancı liderlerden özel uçak yerine ticari uçuşlarla Londra’ya gelmelerini istedi. Bu mümkün değilse ülkenin başka yerlerindeki daha sakin havalimanlarının kullanılması tavsiye edildi. Ayrıca hava trafiğine yük bindirmemesi için ülke içinde helikopter kullanımı yasaklanırken ‘makam araçları yerine otobüs kullanın’ dendi. Bu iddiayı yorumlayan bir büyükelçi ise “Joe Biden’ı otobüste hayal edebiliyor musunuz” diye sordu.

KRALİÇE NASIL DİNÇ KALDI

96 yaşında hayata veda eden Kraliçe Elizabeth’in nasıl olup da son günlerine kadar dinç kalabildiği merak konusu oldu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe’nin fiziksel ve dingin oluşunu, yıllardır uyduğu rutinine bağladı.

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DÜZENLİ EGZERSİZ

Kraliçe düzenli olarak egzersiz yapıyordu. Buckingham Sarayı’nda, günde iki kez köpeklerini gezdiriyordu. Yaz tatillerinde konakladığı ve son anlarını geçirdiği Balmoral arazisinde ise uzun yürüyüşler yaptığı biliniyordu.

RUTİNİ VARDI

Her sabah 3 saat hükümet raporlarını okuyarak beynini çalıştırıyordu. Düzenli kitap okuyor, kelime oyunları oynuyordu. Kilosuna dikkat ediyordu ve her gün aynı porsiyonda yemekler tüketiyordu. Yatış ve kalkış saatleri belliydi. Bunlara ek olarak, hayvanlarına ve ailesine yönelik sevgisi ileri yaşlarına kadar ayakta kalmasına katkıda bulundu. Geçen yıl 74 yıllık eşi Prens Philip’i kaybetmesinin, sağlığını olumsuz yönde etkilediği öne sürülmüştü.





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BAŞINDA NÖBET TUTTU

Kraliçe’nin tabutu dün Edinburgh St. Giles Katedrali’nde ilk kez ziyarete açıldı. İskoçya’ya gelerek halkı selamlayan Kral 3. Charles, kardeşleriyle birlikte tabutun başında nöbet tuttu.