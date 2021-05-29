Celal Özcan’dan yeni kitap ‘Hep Kebap Olmaz’

Özcan, “Bu kitapla okuyucuyu Türk yemek ve içecek kültürü üzerine Türkiye içinde bir lezzet seyahatine çıkarmak istiyorum. Kitapta simidin, çayın, kahvenin, baklavanın, lokumun, mantının, döner, İskender kebap ve daha başka lezzetlerin tarihçesi üzerine bilgiler derledim” diyor.

Özcan, kitapta Türk mutfağının Avrupa mutfağını nasıl etkilediği ve Avrupa mutfağından nasıl etkilendiğini de anlatıyor ve şöyle örnek veriyor: “Bugün Avrupa’da kahvaltıların baş tacı olan Croissant (hilal), ay çöreğinden bir geliştirme. Baklavada kullanılan yufkalar da Avusturya Strudel tatlısını şekillendirdi. Koz helvası Macaristan üzerinden Avusturya ve Almanya’ya Türkischer Honig (Türk balı) olarak geçti.”







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