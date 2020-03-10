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Dünya
İHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

Çekya’da virüs alarmı! Okullar tatil edildi, büyük etkinlikler iptal edildi

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Çekya’da virüs alarmı! Okullar tatil edildi, büyük etkinlikler iptal edildi
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Çekya’da koronavirüsü ile mücadele için alınan önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verilirken en az 100 kişinin katılması beklenen büyük etkinlikler de iptal edildi.

Çin’den ortaya çıkan koronavirüsün nedeniyle dünyayı genelinde önlemler arttırılıyor. İtalya’da ülke genelinde evde kalma ve seyahat için izin alma uyarısı yapıldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’nın tamamının karantina altına alındığını açıklamasının ardından Çekya da koronaya karşı önlemleri arttırıyor.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, koronavirüs ile mücadele için aldığı önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verileceğini ve en az 100 kişinin katılması planlanan büyük etkinliklerin de iptal edildiğini açıkladı.

Çekya’da şuana kadar 40 Korona vakası kaydedildi.

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