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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 22.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Çekya meclisi mikrofon tartışmasına sahne oldu!

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Çekya meclisi 'mikrofon' tartışmasına sahne oldu. Milletvekili Lubomir Volni, konuşurken mikrofonunun kapatılmasına tepki gösterdi. Volni, mikrofonunun kapatılmasının ardından başkan vekilinin mikrofonundan konuşmak istedi ancak o sırada arbede yaşandı o anlar kameralara anbean yansıdı.

Çekya parlamentosunda maske anlaşmazlığı kavgaya dönüştü.

Maske karşıtı milletvekili Lubomir Bolni kürsüde koronavirüsle ilgili konuşma yaparken maske takmadığı için önce meclis başkanvekili tarafından uyarıldı. Uyarıya kulak vermeyince de mikrofonu kapatıldı.

Buna sinirlenen vekil kürsüden ayrıldı. Başkan vekilinin kürsüsüne giderek onun mikrofonundan konuşmaya çalıştı. Başkan vekili onu engellemeye çalıştı, araya diğer görevliler de girince arbede yaşandı. Lubomir Volni daha sonra kürsüden uzaklaştı, oturuma ara verildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Çekya Başbakanı Andrej Babiš' davranışın 'uygunsuz ve aptalca' olduğunu belirtti.

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