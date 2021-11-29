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Çekya Devlet Başkanı Zeman’ın törene kabin içinde katılması gündem oldu

#Dünya#Çek Cumhuriyeti#AVRUPA
Çekya Devlet Başkanı Zeman’ın törene kabin içinde katılması gündem oldu

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman’ın yeni Başbakan Petr Fiala’yı plastikten yapılmış bir kabin içerisinde ataması sosyal medyada gündem oldu.

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Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, dün genel seçimlerin galibi SPOLU (Birlikte) ittifakının lideri ve Sivil Demorat Parti’nin (ODS) Genel Başkanı Petr Fiala’yı Başbakan olarak atadı.

Ancak Zeman’ın resmi törene katılma şekli ülke gündemine oturdu. Zeman’a törenden 2 gün önce Covid-19 teşhisi konulması nedeniyle üst düzey sağlık tedbirleri alındı.

Törene katılan herkese PCR testi yapılırken maske ise zorunlu tutuldu. Zeman ise virüsün bulaşmasının engellenmesi amacıyla plastikten hazırlanan şeffaf bir kabin içinde törene katıldı.

Çekya Devlet Başkanı Zeman’ın törene kabin içinde katılması gündem oldu

Zeman, tekerlekli sandalye üzerinde koruyucu tulum giyen sağlık personelinin yardımıyla içeriye girdi.

Zeman’ın kabin içerisindeki görüntüsü sosyal medyada espri konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları kabini akvaryuma benzetirken bazıları ise cezaevindeki cam bölmelere benzetti.

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#Dünya#Çek Cumhuriyeti#AVRUPA

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