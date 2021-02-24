Çavuşoğlu’ndan Ermenistan mesajı

Bakan Çavuşoğlu, dün Ankara’da yapılan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı öncesi Türkmenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında, Dağlık Karabağ’daki yeni durumla ilgili bir soruya yanıtlarken, bölgenin barışı, inkişafı, yeniden inşaası ve istikrarı için bir fırsat oluştuğuna dikkat çekti.

ERİVAN DA FAYDA SAĞLAR

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Bizim çağrımız hep bu yöndedir. Ermenistan da bu yönde hareket ederse, bölgenin istikrarından ve ekonomik kalkınmasından en fazla Ermenistan ve halkı faydalanacaktır. Ermenistan’ın bunu düşünerek hareket etmesini bekliyoruz. Atacağı olumlu adıma yine Azerbaycan’la birlikte koordinasyon halinde biz de olumlu cevaplar vereceğiz. 30 yıla yakın işgal altında kalan Azerbaycan topraklarında her şey yıkılmış yakılmış. Buraları terk ederken de yaktılar, yıktılar. Türk dünyası olarak, Türk Konseyi olarak, ikili düzeyde, üçlü düzeyde Azerbaycan’ın yanında durduğumuz gibi bundan sonra bu bölgenin yeniden inşaası, kalkınması barış ve huzuru için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bölgede huzur ve barış olduktan sonra, enerji ve ulaştırma gibi projelerin hayata geçirilmesi daha kolay olacak ve bundan herkes kazanacak.”

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERE AŞI YOLLANACAK

Bakan Çavuşoğlu bir başka soru üzerine, Türkiye’nin yurtdışında bulunan 248 misyonu ile diğer ilgili tüm kurum temsilciliklerinde çalışanlar için Sağlık Bakanlığı’nın gerekli aşıyı buralara göndereceğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’de bulunan yabancı misyonlarda görev yapanların da arzu ederlerse gönüllülük esasına göre Türkiye’nin kullandığı Çin aşısından faydalanabileceğini belirtti.