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Çavuşoğlu’ndan ABD’ye çok sert yanıt ve suçlama: Suriye’den Afganistan’a terörist taşıdılar

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#ABD#Suriye
Çavuşoğlu’ndan ABD’ye çok sert yanıt ve suçlama: Suriye’den Afganistan’a terörist taşıdılar

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden’ın Türkiye nedeniyle Suriye’de DEAŞ ile mücadelenin zarar gördüğü iddiasında bulunduğu mektubuna sert yanıt verdi. Çavuşoğlu, “PKK ile YPG arasında fark olmadığını biliyorlar. Dürüst davranmıyorlar. Suriye’den teröristleri uçaklarla Afganistan’a bıraktılar. Adına da ‘DEAŞ-Horasan’ diyorlar” diye konuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye gönderdiği Suriye ile ilgili Türkiye’yi suçlayıcı mektubuna çok sert tepki gösterdi. ABD’nin terör örgütüne destek verdiğini vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu ABD kanunlarına göre suç” dedi.

Çavuşoğlu dün Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Ramon Plasencia Gonzales ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları nedeniyle ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinin zarar gördüğüne dair Biden’ın mektubuyla ilgili soruya yanıt verdi. Söz konusu mektubun daha önceki ABD yönetimleri tarafından da uygulanmış, “Kopyala yapıştır mektubu” olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD yönetimini Amerikan halkına ve Kongre’ye doğruları söylememekle suçladı ve şöyle devam etti:

ABD DÜRÜST DAVRANMIYOR

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“ABD yönetimleri PKK ile YPG arasında bir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. PKK terör listesinde ama YPG’yi farklı göstermeye çalışıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü bu terör örgütüne silah ve eğitim gibi çok ciddi destek veriyorlar. Bu da Amerikan kanunlarına göre suç. ABD dürüst davranmıyor. Burada (Suriye) bulunma amacının da DEAŞ’la mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ’la göğüs göğüse biz mücadele ettik. NATO’da ve dünyada DEAŞ’la mücadele eden tek ordu bizim ordumuz. Irak’ı saymıyorum. Irak kendi topraklarında mücadele verdi. Bugün Afganistan’da neyi konuşuyoruz. Şu anda Taliban yönetimi var. Taliban yönetimiyle angajmana girelim de DEAŞ terör örgütü güçlenmesin. Adına da ‘DEAŞ-Horasan’ diyorlar.

ALDILAR, GÖTÜRDÜLER

Peki bu teröristleri Suriye’den otobüslerle, uçaklarla oraya (Afganistan’a) kim götürdü? Aldılar, götürdüler Afganistan’a bıraktılar. Irak ve Suriye politikası dahil ki, bunların hepsi Avrupa’da ve NATO içinde tartışılan da bu, ABD’nin ‘ben yaptım oldu’ şeklindeki tek taraflı politikaları. O ülkelere girmeleri ve çekilmeleri, öngörüsüz, hepsi plansız politikaları. Afganistan’da görüyoruz. Irak’ta etkisini gördük. Suriye’nin o bölgesinde etkisini görüyoruz. ABD, ayrılıkçı, Suriye’yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne destek veriyor. Önce Türkiye’yi suçlamak yerine ABD bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca ABD halkına ve kongresine de daha dürüst davransın. Düzgün ve doğru olmayan bilgiler var.”

BUNU HAZMEDEMİYORLAR

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Çavuşoğlu bir soru üzerine, Yunanistan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in batı sınırları ile Kıbrıs tarafından kıta sahanlığını ihlal etme girişimlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve engellendiğini hatırlattı. Türkiye’nin sahadaki eylemleriyle Sevilla haritasını ortadan kaldırdığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bunu hazmedemiyorlar” dedi. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Akdeniz’de neden münhasır ekonomik bölge (MEB) ilan etmediği” sorusuna da, “Hidrokarbon zenginlikleri için kıta sahanlığı önemli ki biz bunu zaten ilan ettik, BM’ye de bildirdik. MEB ise balıkçılık gibi suyun içindeki zenginliklerle ilgili. Akdeniz’de balıkçılık için böyle bir şeye ihtiyaç olmadı. ‘MEB ilan edilmeden kıta sahanlığımızı koruyamayız’ görüşü doğru değil” yanıtını verdi.

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#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#ABD#Suriye