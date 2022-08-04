Çavuşoğlu ve Blinken arasında kritik görüşme

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatı için yapılan anlaşma, bu konudaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

MALEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezyalı mevkidaşım Saifuddin Abdullah’la ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nı yakında imzalayacağız. Enerji, turizm, ulaştırma ve teknoloji alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.