Çavuşoğlu Rusya ile gündemi açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya’nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşmede İstanbul’da düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın hazırlıklarını ele alacaklarını belirtti. İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2021-2022 istişareler planını imzalayacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, bu istişarenin içinde ikili ve bölgesel yeni konuları da nihai hale getireceklerini söyledi. İki ülke arasında birçok alanda işbirliği olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bölgesel konularla ilgili şunları ifade etti:

FARKLI TARAFLARDAYIZ AMA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ

“Bölgesel konularda farklı taraflarda da olsak Rusya ile işbirliğimiz var. Suriye’de farklı taraflardayız ama Astana süreci ile başlayan işbirliği sürecimiz Anayasa Komitesi toplantılarıyla devam ediyor. Libya’da da farklı taraflardayız ama ateşkesin kalıcı olması için Rusya ile yaptığımız çalışmaları gözden geçereceğiz. Karabağ meselesini de ele alacağız. Kalıcı bir çözüm, ateşkes ve barış için can Azerbaycan’ın sınır ve toprak bütünlüğü içerisinde, BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararları çerçevesinde tüm bu konularda görüş alışverişinde bulunacağız.”

TÜRKİYE’DEN ERMENİSTAN’IN ATEŞKES İHLALİNE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, silah bırakmayan Ermeni grupların Azerbaycan’ın Hocavend rayonunda gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Saldırılar 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir” denilen açıklamada, Ermenistan “sahadaki gerçekleri kabul etmeye ve Üçlü Bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmeye” çağırıldı. 27 Aralık’ta 6 kişilik grubun gerçekleştirdiği saldırıda 1 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.