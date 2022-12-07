Çavuşoğlu: F-16 kararını olumlu karşılıyoruz, bir an önce nihayete ermeli

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, F-16'lar konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "ABD yönetiminin F-16 konusunda desteğinin tam olduğunu kendi açıklamalarında da gördük. Bizimle ikili görüşmelerinde de bunu sürekli vurguladılar. Bunun NATO ve ittifak için de faydalı olduğunu söylemişlerdi. En son sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile Bali’deki görüşmesinde, Biden F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Tabii Kongre’nin de burada rolü önemli. Olumlu bir gelişme, biz bunu olumlu karşılıyoruz. Bunun bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor. Yasanın da onaylanması gerekiyor. F-16 alımımız ve de mevcutların modernizasyonun da artık prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Bu herkesin yararına. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman almamızın bir anlamı olmadığını da daha önce söylemiştik. " ifadelerine yer verdi.

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'RUSYA İLE ANGAJAMANIMIZ DEVAM EDİYOR'

Rusya ile yaşanan sürece de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile de bu süreçte angajmanımız devam ediyor. Tahıl koridoru ve Ukrayna konusunda ikili görüşmelerimiz söz konusu. Suriye konusu da bu görüşmeler içine dahil ediliyor. Libya dahil bölgesel konularda açık bir şekildeaynı tarafta yer almadık ancak çözüm için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

ABD'NİN F-16 KARARI

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 80 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti.