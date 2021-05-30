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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 30.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu bugün Yunanistan’da... Hedef Atina ile normalleşme

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu bugün Yunanistan’da... Hedef Atina ile normalleşme

Atina ile normalleşme görüşmeleri çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Yunanistan’a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi hedefi ile yarın Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek.

ÖNCE BATI TRAKYA

Bugün Türk azınlığın yoğun yaşadığı Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine gidecek olan Çavuşoğlu, daha sonra Atina’ya gelerek, Dendias ile akşam yemeğinde buluşacak. Yarın önce Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek olan Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile biraraya gelecek. Hürriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinin hedefi, iki ülke ilişkilerinde normalleşmenin sağlanması. Bir diğer deyişle, ilişkilerin, geçen yıl Doğu Akdeniz’de yaşanan kriz öncesi duruma dönmesi.

GÜNDEM EPEY YOĞUN

Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinde Ege, Doğu Akdeniz, azınlıklar, Yunanistan’da PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin faaliyetleri, düzensiz göç ve Kıbrıs dahil birçok konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede ayrıca “olumlu gündem” yakınlaşması çerçevesinde, ekonomi, ticaret ve turizm gibi alanlarda işbirliği imkânları da incelenecek. Sözkonusu alanlarda işbirliği imkânları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın dün Kavala’da Yunan mevkidaşı Kostas Frangoyanis ile yaptığı görüşmede ele alındı. Yunanistan’da pandemi nedeniyle Türkiye vatandaşlarına uygulanan ziyaret yasağının önce hafifletilmesi, bir süre sonra da tamamen kaldırılması gündemde.

YUNAN BASINI SORUYOR: DENDİAS’TAN RÖVANŞ ALACAK MI

Atina’da Çavuşoğlu ziyaretinde Dendias’ın geçen 15 Nisan’daki Ankara ziyaretinde yaşanan gerilimin tekrarlanması endişesi bulunuyor. Dendias’ın basın toplantısında kabul edilemez ithamları gerginlik yaşatmıştı. Yunan medyasında günlerdir “Çavuşoğlu Atina’da rövanş alacak mı” sorusu soruluyor. Diplomatik kaynaklar Hürriyet’e Çavuşoğlu’nun rövanş niyeti ile gelmediğini, ancak Dendias’ın söylemlerini tekrarlaması durumunda, yine gereken cevapları vereceğini belirttiler.

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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