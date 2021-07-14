Catherine tatilde

Amerikalı oyuncu Michael Douglas (76) ile evli olan iki çocuk annesi Catherine Zeta-Jones’un kendisi kadar bikini altı üzerine giyilen uzun kollu çizgili mayosu da dikkat çekti. Il Sole isimli yatın haftalık fiyatının ulaşım masrafları hariç 125 bin Euro (yaklaşık 1.3 milyon TL) olduğu belirtildi. Catherine Zeta-Jones, sosyal medyadan ise mayoyla yatta yoga yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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