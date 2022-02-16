Çarpıcı araştırma yayınlandı: Telegram'da kadınları bekleyen büyük tehlike!

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BBC'nin yaptığı bir araştırma, sosyal medya uygulaması Telegram'da kadınların çıplak fotoğraflarını izinleri olmadan paylaşarak çok büyük çapta şantaj ve taciz yapıldığını ortaya çıkardı.

Azerbaycanlı Nigar ülkesini terk etmek zorunda kalmış. 2021'de eşiyle cinsel ilişkideyken çekilen görüntüler önce ailesine gönderilmiş, sonra da bir Telegram grubunda paylaşılmış.

Nigar, "Annem ağlamaya başladı ve bir video aldığını söyledi" diyor ve ekliyor "Mahvoldum, tamamen mahvoldum. Bana çok ayıp bir şey yapmışım gibi bakıyorlar. Evliymişiz, ama kimin umurunda?" diyor.

Bu video 40 bin üyesi olan bir grupta paylaşılmış; üstelik görüntüde, eşinin yüzü buzlanmış ama Nigar'ınki açıkça görülüyor.

Talihsiz kadın videoyu eski eşinin şantaj amacıyla gizlice çektiğine inanıyor, Nigar'ın erkek kardeşi ise Azerbaycan yönetimine muhalif. Annesine gelen mesajda, kardeşi muhalif eylemlerine son vermezse videonun Telegram'da yayınlanacağı tehdidinde bulunulduğunu anlatıyor. Nigar eski eşiyle konuşmuş ancak eşi videoyu kendisinin çekmediğini söylemiş.

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Nigar hala olayın etkisini üzerinden atamamış. "Haftada iki kez terapiste gidiyorum" diyor, "Bir ilerleme kaydedemediğimi söylüyorlar. Unutabilir misin diyorlar, hayır diyorum."

Azerbaycan'dan binlerce kilometre ötede, araştırma için Sara takma adını kullanan bir başka kadın daha var.

Çıplak fotoğrafı Telegram'da paylaşıldığı anda Sara'nın hayatı değişmiş. Hatta paylaşıma Sara'nın Instagram ve Facebook hesapları ile telefon numarası da eklenmiş, bunun üzerine de birdenbire tanımadığı adamlar arayıp, başka fotoğraflar da istemeye başlamış.

Sara "Kendimi fahişe gibi hissetmeme neden oldular, çünkü fotoğrafları benim paylaştığımı sanıyorlardı. Bir kadın olarak hiçbir değerim yoktu" diyor.

Sara fotoğrafı sadece bir kişiyle paylaşmış, ama fotoğraf, bir kısmı Havana'da kendi oturduğu mahallede yaşayan 18 bin kişilik bir Telegram grubuna düşmüş. Kadın artık sokaktaki yabancıların kendisini çıplak görmüş olmalarından kaygı duyuyor ve "Dışarı çıkmak istemedim, arkadaşlarımla görüşmek istemedim, çok sıkıntı çektim" diyor.

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EN AZ 20 ÜLKEDE

Sara yalnız da değil. Telegram'da BBC tarafından yürütülen ve aylar süren araştırma, en az 20 ülkede kadınların gizlice çekilen, çalınan ya da sızdırılan görüntülerinin büyük gruplar ve kanallarda paylaşıldığını gösterdi. Araştırmada Telegram'ın bu sorunla baş etmek için pek bir şey yaptığını da görülmedi.

Hem Nigar'ın, hem de Sara'nın rızaları olmadan yayılan görüntüler Telegram'a bildirildi ancak yanıt alınamadı. Onlar gibi birçok kadın da aynı şeyi yaşadı.

BBC, Rusya'dan Brezilya'ya, Kenya'dan Malezya'ya kadar birçok ülkede 18 Telegram kanalını ve 24 Telegram grubunu takip etti. Bunların toplam abone sayısı yaklaşık 2 milyondu.

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Telegram'da çıplak görüntülerle birlikte, ev adresleri, ailelerin telefon numaraları gibi özel bilgiler de yayınlanıyor. Üstelik bunları isimsiz olarak yayınlayabilmek için üyelerinden eski eşlerinin, iş veya okul arkadaşlarının mahrem görüntülerini isteyen grup yöneticileri bile görüldü.

Telegram, dünyada yarım milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğunu ve birçoklarının gizlilik ilkesi nedeniyle Telegram'a geçtiklerini söylüyor. Hatta platformun kullanıcı sayısı Twitter'dan fazla.

2021'in Ocak ayında WhatsApp'ın gizlilik kurallarını değiştirmesinden sonra milyonlarca kişi Telegram'a geçti. Telegram basına sansür uygulayan ülkelerde, demokrasi yanlısı göstericiler arasında da popüler.

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Kullanıcılar adlarını ya da telefon numaralarını göstermeden paylaşımda bulunabiliyor, üye sayısı 200 bine kadar varan özel ya da açık gruplar veya sınırsız kişiye yayın yapan kanallar oluşturabiliyor.

Telegram'ın gizliliğe yaptığı vurguya rağmen, sadece "gizli sohbet" seçeneği bir uçtan diğerine şifreleme özelliği sunuyor. Bu da sohbeti başkalarının görmesini önlüyor. Signal ve WhatsApp gibi sohbet programlarının fabrika ayarları da böyle.

Telegram başka platformlarda yasaklanan kişiler gibi, fazla sıkı kontrol istemeyen kullanıcılara cazip geliyor.

Dijital haklarla ilgili çalışmalarda bulunan Access Now grubunun hukuk danışmanı Natalia Krapiva, "Telegram ve sahibi, kullanıcılara sansür uygulamak istemediklerini söylüyorlar" diyor. Ancak yapılan araştırma, bu yaklaşımın Telegram'ı mahrem görüntüleri sızdırmaya uygun bir platform haline getirdiğini ortaya çıkardı.

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Gözden Kaçmasın Sosyal medya üzerinden şantaj amaçlı görüntülü aramalara karşı dikkat Haberi görüntüle

Telegram'ın mahrem görüntülerin sahibinin rızası olmadan paylaşımına karşı özel bir politikası yok, ancak kullanıcıların kamuya açık Telegram kanallarında ve uygulamalarında yasa dışı pronografik paylaşımda bulunmaları yasak. Uygulamadaki açık ve özel gruplarda ayrıca kullanıcıların pornografik içeriği bildirebilecekleri bir bildirim özelliği de bulunuyor.

Telegram'ın kuralları uygulamakta ne kadar etkin olduğunu görmek için BBC ekibi buldukları 100 müstehçen görüntüyü, uygulamadaki bildirim özelliğini kullanarak bildirdi.

Bir ay sonra, bu görüntülerden 96'sına hala ulaşılabiliyordu. Artık erişemediğimiz gruplarda bulundukları için diğer dört görüntüye ne olduğu ise bulunamadı.





BİR FİNCAN KAHVEDEN UCUZA ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ

Araştırma devam ederken Rusya'dan, bir fincan kahve fiyatından ucuza çocuk istismarı görüntüleri satmaya çalışan bir hesaba rastlandı.

Hesap Telegram'a ve Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi, ancak iki ay sonra hem bu paylaşım hem de yayınlandığı kanal yerli yerinde duruyordu.

Hesap, ancak Telegram'ın medya ekibine başvuru yapıldıktan sonra kapatıldı.

Gevşek bir yönetim tarzı benimsemesine rağmen Telegram bazı içeriklere karşı harekete geçiyor.

Bu tür videolar nedeniyle Apple'ın kısa bir süre Telegram'ı uygulama indirme sayfasından kaldırmasından sonra, Telegram çocuk istismarı görüntülerine karşı daha aktif bir mücadele başlattı.

Telegram, 2019'da da Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile işbirliği yaparak, Irak Şam İslam Devleti DEAŞ ile ilgili çok sayıda paylaşımı sildi.

Oxford Internet Enstitüsü'nden araştırmacı Dr Aliaksandr Herasimenka, "Telegram'ın terörizmle bağlantılı, veya radikal siyasi içerikleri kaldırabildiğini ve kaldırdığını biliyoruz" dedi.

Bununla birlikte mahrem görüntülerin kaldırılması Telegram'ın öncelikleri arasında değil gibi görünüyor.

Telegram'ın adı açıklanmayan içerik moderatörü kullanıcılardan otomatik bir sistemle bildirim aldıklarını ve bunları spam, bir başka deyişle istenmeyen mesajlar ya da spam olmayan mesajlar diye ayırdıklarını anlattı. Bu kişi aynı zamanda mahrem görüntüleri özel olarak aramadıklarını, bildikleri kadarıyla Telegram'ın bunu yapan bir yapay zeka özelliği de olmadığını söyledi.

Bu nedenle bazı kadınlar kendi önlemlerini almak zorunda kalıyor.

Joanna, Malezya'da kötü şöhretli bir Telegram grubunda 13 yaşındayken çekilen bir çıplak fotoğrafını buldu. Sahte bir profil oluşturarak gruba katılan Joanna, çıplak fotoğraf taraması yaptı ve bulduklarını bildirdi, ayrıca arkadaşları ile de paylaştı.

Medyanın yoğun baskısı üzerine grup sonunda kapatıldı ancak araştırma sırasında aynı tarz görüntüler paylaşan en az iki kopyasını daha bulundu.

Joanna "Bazen kendinizi çok çaresiz hissediyorsunuz. Bu grupların kaldırılması için çok çabaladık. Ama hala ortaya çıkıyorlar, bunu bir sonu var mı, doğrusu bilmiyorum." diyor.

Telegram, BBC'nin mülakat talebini reddetti, ancak bir açıklama yaparak halka açık mecraları aktif bir şekilde konrol ettiğini ve kullanım kurallarını ihlal eden içeriklerle ilgili bildirimleri dikkate aldığını bildirdi.

Telegram, platformda insanların rızası olmadan mahrem görüntülerinin paylaşılmasına izin verilip verilmediğine ve bu içeriğin kaldırıp kaldırılmadığına açıklık getirmedi.

Telegram'ın bazı kanallarına reklam alınacak olması, uygulamanın daha ticari bir hale geleceğine işaret ediyor.

Bu da büyük olasılıkla Telegram'ı, mahrem fotoğrafların paylaşımı ile ilgili kurallar getirmeye başlayan WhatsApp gibi rakipleriyle aynı şekilde davranmaya zorlayacak.

Telegram'ın daha sıkı kontroller uygulaması yolundaki baskılara ne kadar direneceğini zaman gösterecek.