Rus Snowden ilk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MOSSAD ajanının ifadesi ortaya çıktı Yalan makinesi ayrıntısı... Oda içinde oda vardıMOSSAD ajanının ifadesi ortaya çıktı! Yalan makinesi ayrıntısı... 'Oda içinde oda vardı'#MİT
Yunanistan yerinde durmuyor Doğu Akdenizde ortak tatbikatYunanistan yerinde durmuyor! Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat#Yunanistan
Kadıköyde maçın ardından... Çok kötü, son derece yetersizKadıköy'de maçın ardından... 'Çok kötü, son derece yetersiz!'#Fenerbahçe
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
PCR testinde büyük sahtekarlık Şeytanın bile aklına gelmezPCR testinde büyük sahtekarlık! Şeytanın bile aklına gelmez#İstanbul
Yüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli olduYüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli oldu#Kış Turizmi
Okul öncesi eğitimde yeni dönem Bakan Özer detayları Hürriyete anlattıOkul öncesi eğitimde yeni dönem! Bakan Özer detayları Hürriyet'e anlattı#Mahmut Özer
Her detayı korkunç: Üç çocuk ve bir iskeletHer detayı korkunç: Üç çocuk ve bir iskelet!#ABD
Dünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecekDünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecek!#Koronavirüs
NASA dan UFO itirafı Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyorNASA 'dan UFO itirafı! Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyor#NASA
Pınar Altuğu kızdıran yorum: Bu benim bedenimPınar Altuğ'u kızdıran yorum: Bu benim bedenim!#Pınar Altuğ
Beyoğlu’nda hareketli anlar... Kurşun yağdırdı, polis üzerine atladıBeyoğlu’nda hareketli anlar... Kurşun yağdırdı, polis üzerine atladı#Polis
Büyükelçiler krizinde bir ihtimal daha varBüyükelçiler krizinde bir ihtimal daha var#Osman Kavala
Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyorMeteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyor!#Meteoroloji
Özcan Denizi darp etmekle suçlanan Feyza Aktan, kavganın perde arkasını anlattıÖzcan Deniz'i darp etmekle suçlanan Feyza Aktan, kavganın perde arkasını anlattı#Feyza Aktan
HABERLERDünya Haberleri

Rus Snowden ilk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...

#RUSYA#Hapishane#Sergei Savelyev
Rus Snowden ilk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...

Rusya'da mahkumların birbirine cinsel istismarda bulunup işkence ettiği görüntüleri hapishane dışına çıkarıp dünyaya servis eden Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev ilk kez konuştu.

Haberin Devamı

Rus cezaevlerinde sistematik olarak uygulanan şiddet ve cinsel istismar vakalarının görüntülerinin internete düşmesi geçtiğimiz ay Rusya gündemine bomba gibi düşmüş ülkenin birçok bölgesinde resmi bir soruşturma başlatılmıştı.

Rusyayı ayağa kaldıran görüntüler Soruşturma başlatıldı

İlgili Haber:Rusya'yı ayağa kaldıran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

İLK KEZ KONUŞTU

40 gigabaytlık "gizli video arşivi"ni internette yayınlayan ve Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev hapishane sisteminden aldığı intikamı ilk kez anlattı.

Savelyev, Rusya'da kötü şöhretiyle bilinen Saratov Hapishanesi'nde bilgisayar sistem sorumlusu olarak atandığında uyuşturucu kaçakçılığından yedi yıl hapis cezası çekiyordu. Koğuştaki ikinci gününde, bir hapishane yetkilisi yanına gelip BT sistemlerini çalıştırmaya yardımcı olacak bilgisayar becerilerine sahip olup olmadığını sordu. Savalyev'in büyük ifşasına giden yol da böylece açılmış oldu...

Rus Snowden ilk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...


2 YIL BOYUNCA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

İddiaya göre, Savelyev iki yıl boyunca, yetkililerin emriyle mahkûmların diğer mahkûmları taciz ettiği videoları dosyaladı ve sakladı. İzlediği videolar tek kelime ile mide bulandırıcıydı. Bu videolar,iddialar doğru ise, mahkumlara şantaj yapmak amacıyla saklanıyordu.

Haberin Devamı

SABİT DİSKİ DIŞARI ÇIKARDI

Savelyev'ın büyük skandalı dünyaya duyurması için tek ihtiyacı olan şey bir sabit diskti. Bütün görüntüleri 2 yıl boyunca kaydetti. Rus Snowden Saratov hapishanesinin iç işleyişini o kadar iyi biliyordu ki, serbest bırakıldığında sabit diski dışarı sorunsuz bir şekilde çıkarmayı başardı.

Rus Snowden ilk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...


ONLARIN YERİNDE BEN DE OLABİLİRDİM

Savelyev, Fransa'da sürgündeyken Telegraph Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Bunu neredeyse her gün düşündüm, sonunda onların yerinde ben de olabilirdim. Bu korku hep benimleydi” dedi.

31 yaşındaki Belaruslu Savelyev, hapishane sisteminin her iki tarafını da gördü. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve ilk gözaltına alındığında şiddetle dövüldüğünü iddia ediyor.

İlgili Haberler:

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık EmineBu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Video dosyalarının incelenmesi hala sürerken Avrupa Konseyi'nin işkenceyle mücadele komitesi dosyaları BM'ye göndermeye hazırlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Hapishane#Sergei Savelyev

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!