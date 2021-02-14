Carlos Menem kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem'in hayatı ve biyografisi

Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 90 yaşında yaşamını yitirdi. Menem'in ölüm sebebine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. Suriye kökenli olduğu için İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabıyla biliniyordu. Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı yollardan silah satışı suçlamasıyla 2001'de gözaltına alınmış ve 2018'de zaman aşımından beraat etmişti.

CARLOS MENEM KİMDİR?

Carlos Menem 2 Temmuz 1930'da La Rioja Arjantin'de dünyaya geldi. 1989-1999 arasında Arjantin devlet başkanlığı yaptı.

Doğduğu ve daha önce valisi olduğu La Rioja eyaletinden senatör olan Menem, 10 Temmuz 1989'dan 10 Aralık 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini yürüttü. Başkanlığı döneminde bazı ekonomik başarılar elde etse de Menem, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve uyguladığı özelleştirme politikaları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Adı birçok davaya karışan Menem, Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı yollardan silah satışı suçlamasıyla 2001'de gözaltına alınmış ve 2018'de zaman aşımından beraat etmişti.

Menem, Mart 2019'da, 1994'te Buenos Aires'te 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının "soruşturmasına müdahale etmek" suçuyla yargılandığı davadan da beraat etmişti.

Çeşitli sağlık problemleri yaşayan Menem, Haziran 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer semptomlar gösterdiği için hastaneye kaldırılmış ancak testleri negatif çıkmıştı.