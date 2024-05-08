Caravaggio’nun tablosu bedavaya gidecekti

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Müzeden yapılan açıklamaya göre ‘Ecce Homo’ (İnsana Bak) adlı eser, kimliği açıklanmayan yeni sahibiyle yapılan anlaşmanın ardından 27 Mayıs’tan Ekim ayına kadar tek parçalık özel bir sergi olarak sergilenecek. İspanyol yetkililer, müzenin uyarısıyla Caravaggio’nun olduğundan şüphelenilen eserin müzayedesini Nisan 2022’de durdurmuş, ardından da esere ihracat yasağı getirmişti. Tablo 1500 Euro başlangıç fiyatıyla açık arttırmaya sunulacaktı. Gerçek bir Caravaggio tablosunun değeri ise on milyonlarca Euro’yu bulabiliyor.