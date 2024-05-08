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Caravaggio’nun tablosu bedavaya gidecekti

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#Caravaggio#Tablo#Açık Artırma
Caravaggio’nun tablosu bedavaya gidecekti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 07:00

İspanya’daki Prado Müzesi, 2021 yılında açık artırmaya çıkarılan ve daha sonra İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’ya ait olduğu şüphesinin doğmasıyla müzayedesi durdurulan eserin orijinal olduğunu doğruladı.

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Müzeden yapılan açıklamaya göre ‘Ecce Homo’ (İnsana Bak) adlı eser, kimliği açıklanmayan yeni sahibiyle yapılan anlaşmanın ardından 27 Mayıs’tan Ekim ayına kadar tek parçalık özel bir sergi olarak sergilenecek. İspanyol yetkililer, müzenin uyarısıyla Caravaggio’nun olduğundan şüphelenilen eserin müzayedesini Nisan 2022’de durdurmuş, ardından da esere ihracat yasağı getirmişti. Tablo 1500 Euro başlangıç fiyatıyla açık arttırmaya sunulacaktı. Gerçek bir Caravaggio tablosunun değeri ise on milyonlarca Euro’yu bulabiliyor.

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#Caravaggio#Tablo#Açık Artırma

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