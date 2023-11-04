Canlı yayın sonrası kıyım... Filistinli gazeteci ailesiyle öldürüldü

Haberin Devamı

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Hattab önceki gece, Gazze’deki Nasser Hastanesi önünden canlı yayına bağlanarak dünyaya bölgede olan biteni anlattıktan yarım saat sonra, evini hedef alan bombardımanda ailesinden 11 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

MESLEKTAŞININ FERYADI

Hattab’ın meslektaşı Salman El Beşir, Filistin TV’deki canlı bağlantı sırasında, üzerinde “Basın” ibaresi bulunan koruma yeleğini ve kaskını çıkararak isyan etti. “Buna daha fazla dayanamayız. Tükendik. Birbiri ardına ölüyoruz ve kimsenin umurunda değil” diyen El Beşir, “Koruma yok, hiçbir uluslararası koruma yok. Bu koruma teçhizatı da bizi korumuyor” ifadelerini kullandı. El Beşir haftalardır süren İsrail bombardımanının artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek “Canlı yayında canlarımızı peş peşe kaybediyoruz, ölmek için sıramızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Öldürülen gazeteci Muhammed Ebu Hattab’ın cenazesi üzerine ‘Basın’ yazan yeleği kondu.

BASIN İÇİN EN ÖLÜMCÜL YER

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre, İsrail’in Gazze’ye saldırısı, gazeteciler için “son 30 yılın en ölümcül savaşı” oldu. Komite, 7 Ekim’den bu yana, aralarında 28 Filistinli, dört İsrailli ve bir Lübnan vatandaşının da bulunduğu en az 33 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Geçen hafta hava saldırısında eşi ve iki çocuğunu kaybeden Katar merkezli El Cezire televizyonun Gazze büro şefi Vail Dehduh, 24 saat sonra sahadaki görevine geri dönmüştü.

HASTANELER BAŞ HEDEF

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze Şeridi’ndeki sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırı gerçekleştirildiğini açıklarken, yakıt ve tıbbi malzeme yokluğunda hizmet vermeye çalışan doktorlar psikolojik olarak tükenmek üzere. İsrail’in Cibaliya mülteci kampına saldırılarında ölen ve yaralananların getirildiği Kamal Adwan Hastanesi’nin pediatri bölümü müdürü Dr. Hussam Ebu Safyia, New York Times gazetesine yaşadıklarını anlattı.

Haberin Devamı

‘ARTIK ÖLMEYİ DİLİYORUZ’

Hastaneye getirilen bazı çocukların kimlikleri belirlenemeyecek kadar kötü yaralandığını söyleyen Dr. Safyia, “Ölmeyi diliyoruz. Ölmek, tanık olduğumuz korkunç sahneleri görmekten daha kolay” şeklinde konuştu. Dr. Ebu Safyia, bir meslektaşının Cibaliya’dan gelen ölüler arasında 9 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da olduğunu gördüğünü belirterek,“Her an çocuklarımızın, eşlerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın paramparça olmasını beklediğimiz bir yerde çalışıyoruz” dedi.

DOKTOR ANNENİN FERYADI... YARALI GETİRİLEN ÇOCUK KIZI ÇIKTI

Gazze’deki Endonezya Hastanesi’nin acil servisinde çalışan doktor Gada Ebu Eyda’nın, kendi kızının yaralı olarak hastaneye geldiğini görerek feryat ettiği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Dr. Ebu Eyda, İsrail’in hava saldırılarında yaralananları karşılamak için hastane kapısında beklerken görülüyor. Bu sırada üç sağlık görevlisi, küçük bir çocuğu sedyede taşıyarak hastaneye giriyor. Filistinli doktor, sedyedeki yaralı çocuğun kızı olduğunu anlayınca çığlık atarak peşinden koşuyor. Gazze Şeridi’ndeki önemli tıbbi komplekslerden biri olan Endonezya Hastanesi’nin büyük bir kısmı, ana elektrik jeneratörünün yakıtının tükenmesi sebebiyle önceki gün hizmet dışı kaldı.

Haberin Devamı

GÜNEYE KAÇAN SİVİLLER YİNE HEDEF

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneye kaçmaya çalışan Filistinli sivillerin bulunduğu konvoya saldırı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı, deniz kıyısı boyunca uzanan Raşid yolunda gerçekleştirilen saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, “İşgalci güçler, yerinden edilmiş sivillere karşı yeni bir katliam gerçekleştirdi. Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 14 vatandaşı öldürdü” dedi. Görgü tanıkları, Raşid Yolu boyunca İsrail tanklarının “hareket eden her şeye ateş açtığını, bu sebeple ambulansların yaralılara ulaşamadığını” söyledi.

Haberin Devamı

İsrail, Gazze’ye kara saldırılarının öncesinde şeridin kuzeyini boşaltarak güneydeki “güvenli bölgelere” gitmeleri için Filistinli sivilleri göçe zorlamıştı. Ordunun daha önce 14 Ekim’de Selahaddin Yolu’ndan güneye gitmeye çalışan sivillerin konvoyuna düzenlediği saldırıda 70 kişi hayatını kaybetmişti.