Can kaybı 4'e yükseldi! Kosova ve Sırbistan arasında son yılların en ciddi krizi

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Kosova’da geçen Mayıs ayında yapılan yerel seçimin ardından yaşanan gerilim dün gerçekleştirilen silahlı saldırı ile zirveye taşındı.

CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Kosova'nın kuzeyinde 30 kişilik silahlı bir grup pusu kurup polisle çatıştı ve ardından Banjska köyündeki bir manastırı istila etti.

Güvenlik güçleri silahlı grubun çevresini sararken NATO öncülüğündeki barış gücü, bölgede birliklerinin bulunduğunu ve gerekirse müdahale edebileceğini duyurdu.



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Yaşanan çatışmada biri polis 4 kişi hayatını kaybetti. Kosova İçişleri Bakanlığı "bölgede kontrolün sağlandığını" açıklarken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ölen 3 diğer kişinin Kosovalı Sırplar olduğunu belirtti.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, operasyonda gözaltına alınanlar olduğunu ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini açıkladı. Ancak silahlı saldırganların hepsinin yakalanıp yakalanamadığı henüz belli değil.

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'ı “terör saldırısı” diye tanımladığı olaya destek vermekle suçladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Kurti'yi olayları provoke etmekle ve Sırbistan'ı Nato ile karşı karşıya getirmeye çalışmakla itham etti.



Bugün yapılan açıklamada saldırganların polislere farklı yönlerden ateş açtığı, el bombaları ve omuzdan atılan roketleri kullanıldığı belirtildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de olayınbelirtti.

VUCİC'DEN TANSİYONU YÜKSELTECEK SÖZLER! RESTİ ÇEKTİ: İSTERSENİZ HEPİMİZİ ÖLDÜRÜN

Belgrad hükümeti saldırı ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor.

Saldırganların savaş üniformalı fotoğrafları hakkında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic bu tür üniformaların sıradan mağazalardan satın alabileceğini, Sırp ordusuna veya polis teşkilatına ait olmadığını söyledi.

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Batı ve Kosova'yı 'ikiyüzlü' olmakla suçlayan Vucic, "İsterseniz hepimizi öldürün. Sırbistan, yarattığınız canavarın (Kosova) bağımsızlığını asla tanımayacak" dedi.

İngiliz Guardian gazetesi dün yaşanan çatışmanın aylardır artan gerginlikler ve iki ülke arasındaki müzakerelerin durmasının ardından Kosova'da son yıllarda yaşanan en ciddi krizlerden biri olduğunu vurguladı.



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AB ve BM saldırıyı kınarken AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell saldırganların 'çirkin saldırı' nedeniyle adaletle yüzleşmesi çağrısında bulundu. Borrelldedi.

GERİLİM SEÇİMLERLE BAŞLAMIŞTI

Bölgedeki gerilim, Mayıs ayındaki yerel seçimleri Sırpların boykot etmesinin ardından, Arnavut belediye başkanlarının Sırpların çoğunlukta yaşadığı yerlere atanmasıyla başlamıştı.

AB arabuluculuğunda yapılan son görüşmeler de geçen hafta sonuçsuz kalarak çöktü.

Kosova 2008’de bağımsızlığını ilan etti, ancak Belgrad ile birlikte müttefikleri Çin ve Rusya Kosova’yı tanımıyor.

Birçok Sırp Kosova’yı uluslarının doğum yeri olarak görüyor. Kosova’nın 1,8 milyonluk nüfusunun yüzde 92'si Arnavut, yüzde 6’sı ise Sırp.