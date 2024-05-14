×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Can kaybı 277'ye yükseldi! Kenya felaketi yaşıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Kenya#Sel#Can Kaybı
Can kaybı 277ye yükseldi Kenya felaketi yaşıyor...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 13:59

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi. Selden etkilenen bölgelerde yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Kenya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini duyurdu.

Sözcü Mwaura selden 411 bin 825 kişinin etkilendiğini, 55 bin 575 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı. Mwaura, sel nedeniyle 62 sağlık tesisinde hasar meydana geldiğini, 53 kolera vakası tespit edildiğini bildirdi.

Selden etkilenen bölgelerde yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kenya#Sel#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!