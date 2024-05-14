Can kaybı 277'ye yükseldi! Kenya felaketi yaşıyor...

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Kenya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini duyurdu.



Sözcü Mwaura selden 411 bin 825 kişinin etkilendiğini, 55 bin 575 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı. Mwaura, sel nedeniyle 62 sağlık tesisinde hasar meydana geldiğini, 53 kolera vakası tespit edildiğini bildirdi.



Selden etkilenen bölgelerde yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.