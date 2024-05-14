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Can kaybı 140’ı geçti! Brezilyalı vekil kurtarma çalışmalarına katıldı

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#Brezilya#Sel#Can Kaybı
Can kaybı 140’ı geçti Brezilyalı vekil kurtarma çalışmalarına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 16:43

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 140’ı geçerken, Brezilyalı Milletvekili Celio Studart ile Belediye Meclis Üyesi Chris Moraes, kurratrma çalışmalarına katılarak yüzlerce hayvanı selden kurtardı.

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Milletvekili Celio Studart ile Belediye Meclis Üyesi Chris Moraes, Brezilya’da yaşanan sel felaketinde sel altındaki yerleri botlarla gezerek mahsur kalan yüzlerce hayvanı kurtardı. Milletvekili Studart dün yaptığı paylaşımda yağmurun hala devam ettiğini belirterek uzun ve yorucu kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Moraes çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Rio Grande do Sul'a gönüllü olarak gelen ve daha fazla hayat kurtarmamıza yardımcı olan Ceara'dan arkadaşım, koruyucum ve Milletvekilim Celio Studart desteğiyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Günler hiç kolay değil, kurtarış çok, hüzün çok, mutluluk anı çok. Günün 24 saati elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz ve her zaman daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Can kaybı 140’ı geçti Brezilyalı vekil kurtarma çalışmalarına katıldı

ÇATIDAKİ ATI BULDULAR VE KURTARDILAR

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Moraes, 9 Mayıs’ta bir atın selden çatıya çıktığı görüntüleri televizyondan görerek harekete geçti. Atın bulunduğu yeri tespit için saatlerce uğraştı ve sonunda çatıdaki at bulundu. İtfaiye ve veterinerleri çağıran Chris Moraes, büyük bir çalışma sonucunda atın kurtarıldığını duyurdu. İtfaiye ise atı kurtarmak için önce sakinleştirici yaptıklarını daha sonra 5 tekne eşliğinde atı çatıdan alarak veterinerlik hastanesine götürüldüğünü açıkladı.

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#Brezilya#Sel#Can Kaybı

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