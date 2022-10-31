Cadılar Bayramı kâbusa dönüşmüştü! Acı haber günler sonra geldi... Genç oyuncu hayatını kaybetti

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Güney Kore'deki Cadılar Bayramı izdihamının yankıları sürüyor.

Ülkenin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde meydana gelen felaket nedeniyle ölü sayısı 154'e çıkarken ölenler arasında genç oyuncu Lee Ji-han'ın da olduğu açıklandı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki oyuncunun ajansı acı haberi doğruladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Lee Ji-han'ın 29 Ekim'de Itaewon'daki izdiham nedeniyle vefat ettiği haberleri doğru. haberi duyunca çok şok olduk. Aile şu anda büyük bir acı çekiyor, bu yüzden çok dikkatli davranıyoruz. Huzur içinde yatsın.'

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LEE Jİ-HAN KİMDİR?

Produce 101 isimli yetenek programında yer aldıktan sonra tanınan genç oyuncu 'Today Was Another Nam Hyun Day' isimli dizide rol almıştı.

Lee Ji-han 'Season of Kkokdu' isimli sizinin gelecek sezonunda da rol alacaktı.

SAĞ KURTULAN TANIKTAN KAN DONDURAN SÖZLER

Öte yandan arkadaşıyla kalabalığın arasında kalan bir lise öğrencisi, izdihamdan nasıl kurtulduğunu New York Times'a anlattı.

Kim Seo-jeong, 'Altımda insanlar vardı ve üstüme düşen insanlar vardı. Nefes alamıyordum. Bağırdık ve yardım için çığlık attık, ama sokakta müzik o kadar yüksekti ki bağırışlarımızı bastırdı' dedi.

Lise öğrencisi kalabalığın arasından çıkmayı başardıktan sonra arkadaşları ile yakındaki bir mağazaya sığındıklarını belirtti.

İki tanık BBC'ye, ilk müdahale ekipleri insanları tedavi etmeye çalışırken ara sokakta yaşananların bir Film sahnesi gibi göründüğünü söyledi.

Görgü tanıklarından biri, 'Tamamen kontrolden çıkmıştı' dedi. Diğer tanık ise 'Çok fazla insan vardı ve çok kalabalıktı' dedi.

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ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede ulusal yas ilan edildiğini ve hükümetin, yaralıların tıbbi bakımı ile ölenlerin cenaze masraflarını karşılayacağını açıkladı.

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